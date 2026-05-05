Juan Diego Vásquez cuestiona a Jorge Herrera tras declaraciones sobre la falta de empleo en Panamá

Las declaraciones del diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, sobre la falta de empleo en el país generaron reacciones en el escenario político nacional.

Durante una entrevista en Radio Panamá, Herrera planteó la presión social que enfrenta ante la creciente demanda de trabajo, asegurando que incluso en su despacho recibe constantemente solicitudes de empleo.

”No hay trabajo. Yo atendí el sábado a 220 personas en mi oficina y el 70% iba a buscar empleo. Yo les puedo recibir el currículum, pero no los puedo nombrar en el Estado. Uno, porque no soy gobierno, y dos, porque el Estado ya no aguanta la carga”, afirmó.

El diputado también señaló que corresponde a la Asamblea impulsar políticas públicas que fomenten la creación de empresas y el desarrollo económico, mencionando iniciativas como mesas técnicas para reactivar el sector construcción, especialmente en el interior del país.

Las declaraciones provocaron la respuesta de Juan Diego Vásquez, quien a través de su cuenta en la red social X cuestionó directamente la gestión interna del Legislativo.

“¿A cuántas personas nombró en la Asamblea Nacional desde el 1 de julio de 2025? ¿Cuántas de esas personas son además convencionales o dirigentes del Panameñismo?”, escribió.

El señalamiento introduce un nuevo ángulo en el debate sobre empleo y uso de recursos dentro del Estado, particularmente en torno a los nombramientos en la Asamblea Nacional de Panamá.

El intercambio ocurre en un contexto en el que el propio Herrera reconoció las limitaciones del Estado para generar empleo público, insistiendo en que la solución pasa por el impulso del sector privado y el desarrollo económico en las provincias.

La reacción de Vásquez refleja cómo el tema del empleo continúa siendo uno de los principales focos de debate político en el país, especialmente en medio de cuestionamientos sobre la gestión institucional y la distribución de oportunidades dentro del aparato estatal.