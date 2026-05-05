Gestión de Jorge Herrera: balance legislativo, empleo, descentralización y polémica por ley de bioetanol

A pocas semanas de cumplir un año al frente de la Asamblea Nacional, su presidente, Jorge Herrera, defendió su gestión, hizo un balance de resultados y abordó algunos de los temas más sensibles del debate público, como el empleo, la descentralización y la controversia por la ley de bioetanol.

Durante una entrevista en Radio Panamá, el diputado aseguró que su administración ha priorizado el consenso entre bancadas en un escenario político fragmentado, al tiempo que destacó cifras de productividad legislativa.

Balance de gestión y productividad

Herrera calificó su primer año como un reto político que le permitió consolidar acuerdos en una Asamblea sin mayoría clara. Según detalló, durante su gestión se aprobaron 100 proyectos de ley en tercer debate, de los cuales 44 ya han sido sancionados por el Ejecutivo.

A esto se suman 129 sesiones plenarias, más de 300 reuniones de comisiones y más de 1,500 horas de trabajo legislativo, cifras que, a su juicio, reflejan una Asamblea activa y abierta a la participación ciudadana.

“El puesto me hizo madurar mucho en política. Antes reaccionaba de inmediato, pero ahora el rol es mediar y construir consensos”, afirmó.

En esa línea, resaltó la implementación de reuniones semanales entre bancadas para definir prioridades legislativas, lo que —según dijo— permitió mantener estabilidad interna y evitar conflictos mayores dentro del órgano legislativo.

Reglamento interno y decisiones pendientes

Uno de los compromisos clave de su gestión, la reforma del reglamento interno de la Asamblea, no logró concretarse dentro del periodo legislativo, una decisión que Herrera defendió al considerar que no debía aprobarse “a la carrera”.

Explicó que el proyecto estuvo meses en discusión y alcanzó consenso en comisión, pero que llevarlo al pleno en los últimos días de sesiones habría sido “irresponsable” por tratarse de un tema sensible.

El diputado aseguró que impulsará nuevamente su discusión en la próxima legislatura.

Empleo y presión social

Otro de los temas centrales abordados fue la falta de empleo, una de las principales preocupaciones ciudadanas. Herrera relató que en una sola jornada atendió a más de 200 personas en busca de trabajo, reflejando la presión social existente.

“No hay trabajo. El 70% de las personas que atendí estaban buscando empleo”, señaló.

El presidente de la Asamblea reconoció que el Estado no tiene capacidad para absorber más funcionarios, por lo que insistió en la necesidad de generar políticas públicas orientadas a la creación de empresas y dinamización económica, especialmente en el interior del país.

En ese contexto, destacó iniciativas como la instalación de mesas técnicas para reactivar el sector construcción, al que calificó como clave para el empleo en las provincias.

Descentralización y críticas políticas

Herrera también defendió el modelo de descentralización, señalando que ha sido fundamental para el desarrollo local, aunque reconoció que ha sido objeto de cuestionamientos tras casos de irregularidades.

A su juicio, no se debe generalizar ni deslegitimar el sistema por las faltas de algunos actores, al tiempo que insistió en que corresponde a la justicia sancionar los casos comprobados.

Asimismo, respondió a críticas políticas sobre su gestión, indicando que ha dado participación equitativa a todas las bancadas y que el rol de la oposición debe centrarse en generar soluciones concretas.

“Decir que soy oposición por ser oposición, ¿qué le aporta eso al país?”, cuestionó.

Ley de bioetanol y “politiquería”

Uno de los puntos más polémicos fue la suspensión del debate sobre la ley de bioetanol, una normativa aprobada en 2023 que establecía el uso obligatorio de etanol en combustibles a partir de abril de 2026.

Herrera criticó que se intente reabrir la discusión de una ley ya aprobada y atribuyó la controversia a la desinformación y a intereses políticos.

“Esto fue una ley que se aprobó en 2023 (...) y ahora resulta que la ley está mala. Dejemos de jugar politiquería con el pueblo panameño”, expresó.

El diputado señaló que la discusión se vio afectada por temores sobre posibles daños a vehículos y otras versiones que circularon en redes sociales, lo que llevó a “contaminar” el debate.

No obstante, respaldó la decisión de pausar el proceso para revisar los puntos más sensibles y retomarlo con mayor información en futuras sesiones.

También defendió el potencial económico del proyecto, indicando que podría generar miles de empleos en regiones del interior como Veraguas.

Una Asamblea en transición

De cara al cierre de su periodo, Herrera aseguró que su prioridad ha sido mantener la estabilidad del Legislativo, promover el diálogo y avanzar en iniciativas que impulsen el desarrollo económico.

Aunque evitó confirmar si buscará la reelección, dejó claro que continuará impulsando temas pendientes, incluyendo reformas internas y proyectos orientados al crecimiento del país.

“El país necesita menos confrontación y más soluciones”, concluyó.