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Caso de buses en Arraiján escala tras allanamientos

La fiscal electoral de atención primaria Marybi Ábrego bajo estrictos protocolos legales, llegó a el Municipio de Arraiján.
La fiscal electoral de atención primaria Marybi Ábrego bajo estrictos protocolos legales, llegó a el Municipio de Arraiján. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 06/05/2026 11:36
La Fiscalía Electoral allanó tres oficinas municipales y recopiló documentos sobre el uso de buses colegiales

La investigación por el uso de buses colegiales con imágenes vinculadas a la alcaldesa de Arraiján avanzó en pocos días desde inspecciones de campo hasta allanamientos dentro del municipio autorizados por un juez penal electoral.

La Fiscalía General Electoral confirmó que allanó el despacho de la alcaldesa, el Departamento de Compras y la Dirección Administrativa del Municipio de Arraiján como parte de una investigación por la presunta utilización de bienes y recursos del Estado.

“El día de hoy (martes) estamos realizando una diligencia de allanamiento que fue debidamente autorizada por un juez de garantía penal electoral”, declaró la fiscal electoral de atención primaria Marybi Ábrego.

El caso comenzó luego de que funcionarios electorales detectaran buses tipo coaster que circulaban en el distrito ofreciendo un supuesto servicio gratuito de colegial y que, además, portaban imágenes relacionadas con la alcaldesa y el municipio.

Según explicó Ábrego, la Fiscalía inició primero una serie de inspecciones y recorridos en el distrito para documentar los vehículos.

“El día viernes nosotros sí pudimos capturar unas imágenes de los vehículos circulando en el distrito de Arraiján con la imagen de la señora alcaldesa”, afirmó.

Inspección de la Fiscalía Electoral.
Inspección de la Fiscalía Electoral.

Sin embargo, durante una nueva diligencia realizada días después, los investigadores encontraron cambios en los buses. “Llos cuatro vehículos tipo coaster se le han colocado stickers con diferentes emoticones tapando específicamente el área de la imagen de la señora alcaldesa”, indicó la fiscal.

La investigación se abrió de oficio por un posible delito electoral relacionado con el uso de recursos públicos.

“Nosotros estamos iniciando una investigación de oficio por la presunta comisión de un delito electoral de la utilización de bienes y recursos del Estado”, explicó Ábrego.

La fiscal también relató que antes de los allanamientos intentaron realizar diligencias administrativas y reuniones con funcionarios municipales.

“El viernes se nos indicó que la señora alcaldesa estaba teniendo compromisos en el distrito y entendimos que estaba en agenda. El día de hoy sí esperábamos que nos atendiera, pero no se presentó”, sostuvo.

Además, aseguró que funcionarios del Departamento de Compras tampoco atendieron a los investigadores durante una diligencia previa.

“Lamentablemente no fuimos atendidos por el jefe de ese departamento”, dijo.

La Fiscalía señaló que estas situaciones llevaron a solicitar autorización judicial para avanzar con medidas más amplias dentro del municipio.

La Fiscalía General Electoral de Panamá Oeste, realizó un allanamiento en tres instalaciones del Municipio de Arraiján.
La Fiscalía General Electoral de Panamá Oeste, realizó un allanamiento en tres instalaciones del Municipio de Arraiján.

La diligencia de allanamiento comenzó a las 3:00 p.m. y finalizó cerca de las 8:00 p.m., con apoyo de unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Según la Fiscalía, durante el operativo se obtuvo documentación que ahora será sometida a análisis.

“Hemos encontrado documentación que guarda relación con la investigación y que por supuesto tenemos que procesar”, indicó Ábrego.

La Fiscalía también había señalado dificultades para realizar diligencias previas y obtener atención de funcionarios municipales. No obstante, en el comunicado oficial difundido tras el allanamiento, representantes del Municipio de Arraiján aseguraron que colaborarán y entregarán la información requerida durante el proceso.

Aunque el caso todavía se mantiene en etapa preliminar, el Código Electoral contempla sanciones que van desde multas hasta prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas en casos relacionados con el uso indebido de recursos estatales para beneficio político.

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