Caso de buses en Arraiján escala tras allanamientos

La Fiscalía también había señalado dificultades para realizar diligencias previas y obtener atención de funcionarios municipales. No obstante, en el comunicado oficial difundido tras el allanamiento, representantes del Municipio de Arraiján aseguraron que colaborarán y entregarán la información requerida durante el proceso.Aunque el caso todavía se mantiene en etapa preliminar, el Código Electoral contempla sanciones que van desde multas hasta prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas en casos relacionados con el uso indebido de recursos estatales para beneficio político.