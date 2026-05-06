Caso de buses en Arraiján escala tras allanamientos

La investigación por el uso de buses colegiales con imágenes vinculadas a la alcaldesa de Arraiján avanzó en pocos días desde inspecciones de campo hasta allanamientos dentro del municipio autorizados por un juez penal electoral.

La Fiscalía General Electoral confirmó que allanó el despacho de la alcaldesa, el Departamento de Compras y la Dirección Administrativa del Municipio de Arraiján como parte de una investigación por la presunta utilización de bienes y recursos del Estado.

“El día de hoy (martes) estamos realizando una diligencia de allanamiento que fue debidamente autorizada por un juez de garantía penal electoral”, declaró la fiscal electoral de atención primaria Marybi Ábrego.

El caso comenzó luego de que funcionarios electorales detectaran buses tipo coaster que circulaban en el distrito ofreciendo un supuesto servicio gratuito de colegial y que, además, portaban imágenes relacionadas con la alcaldesa y el municipio.

Según explicó Ábrego, la Fiscalía inició primero una serie de inspecciones y recorridos en el distrito para documentar los vehículos.

“El día viernes nosotros sí pudimos capturar unas imágenes de los vehículos circulando en el distrito de Arraiján con la imagen de la señora alcaldesa”, afirmó.