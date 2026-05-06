Las claves del día en Panamá este 6 de mayo: política, allanamientos y anuncios del IFARHU

<b>Coalición Vamos presenta su balance en la Asamblea</b>La Coalición Vamos informó que, durante este periodo legislativo, ha impulsado 63 proyectos de ley y logrado la aprobación de 11 iniciativas. El grupo destacó propuestas relacionadas con transparencia, fiscalización y reformas institucionales, defendiendo su gestión dentro de la Asamblea Nacional.<b>IFARHU habilita nuevas regiones para entrega de documentos</b>El IFARHU anunció nuevas jornadas de recepción de documentos entre el 11 y el 15 de mayo en distintas regiones del país. La medida busca agilizar trámites vinculados a becas y asistencias económicas para estudiantes panameños.<b>Funcionarios son aprehendidos por presunto peculado</b>Las autoridades realizaron la aprehensión de varios funcionarios vinculados a una investigación por presunto peculado contra el Estado panameño. El caso estaría relacionado con una lesión económica millonaria y forma parte de las pesquisas adelantadas por el Ministerio Público.<b>Jorge Herrera habla sobre el 2029 y la planilla legislativa</b>El diputado Jorge Herrera abordó sus aspiraciones políticas de cara al 2029 y también respondió cuestionamientos relacionados con la planilla de la Asamblea Nacional. Sus declaraciones se producen en medio del debate público sobre transparencia y manejo de fondos estatales.<b>Stefany Peñalba rompe el silencio tras allanamiento</b>La figura pública Stefany Peñalba reaccionó luego del allanamiento realizado por la Fiscalía Electoral, asegurando que no podrán intimidarla. Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales y aumentaron la atención sobre el caso.