Las claves del día en Panamá este 6 de mayo: política, allanamientos y anuncios del IFARHU

Coalición Vamos presenta su balance en la Asamblea

La Coalición Vamos informó que, durante este periodo legislativo, ha impulsado 63 proyectos de ley y logrado la aprobación de 11 iniciativas.

El grupo destacó propuestas relacionadas con transparencia, fiscalización y reformas institucionales, defendiendo su gestión dentro de la Asamblea Nacional.

IFARHU habilita nuevas regiones para entrega de documentos

El IFARHU anunció nuevas jornadas de recepción de documentos entre el 11 y el 15 de mayo en distintas regiones del país.

La medida busca agilizar trámites vinculados a becas y asistencias económicas para estudiantes panameños.

Funcionarios son aprehendidos por presunto peculado

Las autoridades realizaron la aprehensión de varios funcionarios vinculados a una investigación por presunto peculado contra el Estado panameño.

El caso estaría relacionado con una lesión económica millonaria y forma parte de las pesquisas adelantadas por el Ministerio Público.

Jorge Herrera habla sobre el 2029 y la planilla legislativa

El diputado Jorge Herrera abordó sus aspiraciones políticas de cara al 2029 y también respondió cuestionamientos relacionados con la planilla de la Asamblea Nacional.

Sus declaraciones se producen en medio del debate público sobre transparencia y manejo de fondos estatales.

Stefany Peñalba rompe el silencio tras allanamiento

La figura pública Stefany Peñalba reaccionó luego del allanamiento realizado por la Fiscalía Electoral, asegurando que no podrán intimidarla.

Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales y aumentaron la atención sobre el caso.