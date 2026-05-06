Coalición Vamos presenta balance legislativo: 63 proyectos y 11 leyes aprobadas

La bancada de la coalición Vamos presentó este miércoles 8 de mayo un balance de su trabajo en la Asamblea Nacional, así como sus planes para el próximo período legislativo.

El presidente de la bancada, Roberto Zúñiga, detalló que presentaron 63 proyectos de ley durante el último período de sesiones ordinarias, 11 de los cuáles se convirtieron en leyes de la República y 7 ya fueron aprobado en tercer debate y esperan la sanción del presidente José Raúl Mulino.

”Es de conocimiento público que no se cumplieron los compromisos”, manifestó el presidente de la Zúñiga al preguntarle sobre los acuerdos pactados con el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, durante el último período de sesiones ordinarias.

Al preguntarle sobre si planean postular a un candidato propio de la bancada para la presidencia el próximo período legislativo, Zúñiga manifestó que es una discusión que se debe tener dentro de la bancada.

Por su lado, el diputado Eduardo Gaitán destacó el trabajo de las comisiones y las citaciones a funcionarios que se han hecho.

Gaitán lamentó que el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, no asistió pese a ser convocado cuatro veces.

Mientras que el diputado Lenín Ulate, de la Comisión de Ambiente, enfatizó las giras realizadas alrededor del país para conocer la situación de ríos y otros elementos que impactan la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Por su parte, Walkiria Chandler, de la Comisión de Relación exteriores apuntó que se redujo la planilla en 40% y se visibilizaron sus acciones con visitas de altos funcionarios llevadas a cabo con transparencia.

También adelantó que el próximo 12 de mayo se hará un foro acción parlamentaria sobre cambio climático.

En tanto, el diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, destacó la aprobación de la Ley General de Deportes que se encuentra en segundo debate.

Sobre temas culturales habló de la creación de patronatos y festivales para fortalecer el folclor y la cultura.

Y en Educación destacó el proyecto de ley que reforma la ley orgánica de Educación, el cual contó con amplia participación en el proceso de consulta con la academia, ciudadanía y partes involucradas. Afirma que ahora se realizarán giras alrededor del país sobre el proyecto.

Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en tanto, recordó que hoy se cumplen 3 meses de la denuncia hecha por presuntos abusos a menores en albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Sobre su trabajo legislativo, detalló que se trabajaron 20 proyectos de ley, y que el proyecto sobre familias acogentes se convirtió en ley de la República.