Mulino recibe al presidente israelí Isaac Herzog en histórica visita de Israel a Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este miércoles con el presidente de Isarel, Isaac Herzog en el marco de la visita histórica del mandatario israelí al país.

El encuentro se desarrolló como parte de la agenda oficial de Herzog en Panamá, convirtiéndose en un hito diplomático al tratarse de la primera visita oficial de un presidente israelí a territorio panameño.

Durante esta reunión que se lleva a cabo en el Palacio de las Garzas, Y tiene como objetivo poder abordar temas claves para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, incluyendo cooperación en áreas estratétigicas como comercio, tecnología, seguridad y desarrollo. Asimismo, dar seguimiento a los acuerdos alcanzados previamente en el Foro Economico Mundial de Davos.

La reunión contará con la participación de miembros de su gabinete. La visita de Herzog refuerza el posicionamiento de Panamá como un socio estratégico en la región y abre la puerta a futuras alianzas en beneficio de ambos países.