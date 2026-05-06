Caso Lili Pink: primer capturado había sido elegido para administrar bienes del Estado en Colombia

Según información divulgada por <b>Noticias Caracol</b>, <b>Walter Francisco Martínez Martínez</b> es, hasta ahora,<b> el primer y único capturado dentro del caso Lili Pink</b>, una investigación que involucra a la reconocida marca colombiana en un presunto esquema de lavado de activos y contrabando.<b>Martínez </b>fue detenido <b>el 26 de abril en Barranquilla y compareció el pasado 5 de mayo en una audiencia en la que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en su contra</b>. La diligencia llamó la atención porque el señalado apareció desde la cama de un hospital para responder ante la justicia.