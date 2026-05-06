Ifarhu habilita nuevas regiones para entrega de documentos del 11 al 15 de mayo

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> anunció que continúa con la recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026, así como para el programa de apoyo dirigido a estudiantes con discapacidad. <b>Este proceso se llevará a cabo del 11 al 15 de mayo.</b><b>De acuerdo con la entidad, durante esta cuarta semana los aspirantes podrán entregar su documentación en las sedes habilitadas en Panamá Centro, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas y Soná.</b>El Ifarhu explicó que la convocatoria está dirigida a estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario. Los preseleccionados deberán presentar todos los requisitos completos dentro del calendario establecido para poder continuar en el proceso y optar por los beneficios educativos que ofrece la institución.