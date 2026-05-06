Ifarhu habilita nuevas regiones para entrega de documentos del 11 al 15 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que continúa con la recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026, así como para el programa de apoyo dirigido a estudiantes con discapacidad. Este proceso se llevará a cabo del 11 al 15 de mayo.

De acuerdo con la entidad, durante esta cuarta semana los aspirantes podrán entregar su documentación en las sedes habilitadas en Panamá Centro, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas y Soná.

El Ifarhu explicó que la convocatoria está dirigida a estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

Los preseleccionados deberán presentar todos los requisitos completos dentro del calendario establecido para poder continuar en el proceso y optar por los beneficios educativos que ofrece la institución.