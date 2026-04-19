Ifarhu inicia recepción de documentos: ¿quiénes deben acudir del 20 al 24 de abril?

Para conocer más detalles sobre el cronograma de entrega de documentos ingresar a la página oficial del Ifarhu.

La entidad explicó que la entrega de documentos continuará de manera progresiva en otras provincias y comarcas del país, por lo que exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a los canales oficiales donde se anunciarán las próximas fechas.

La jornada está dirigida a alumnos de primaria, premedia, media y nivel universitario de las provincias de Herrera y Los Santos, en la región de Azuero, así como a estudiantes de los distritos de Aguadulce y Penonomé, quienes deberán completar este trámite dentro de las fechas establecidas para formalizar sus becas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció el inicio del proceso de entrega de documentos para estudiantes preseleccionados del Concurso de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026, el cual se desarrollará del 20 al 24 de abril en varias regiones del país.

Ifarhu detalla los documentos requeridos para becas 2026

Nivel básica general y media - a partir de segundo grado (planteles oficiales y particulares)

-Tener un promedio mínimo de 4.5 en una escala de 5.0

-Dos copias por ambos lados de la cédula de identidad personal (de ser mayor de edad) o dos copias por ambos lados de la cédula juvenil (en caso de ser menor de edad)

-Certificado de nacimiento y una foto tamaño carnet (nacionales)

-Dos copias de las generales del pasaporte (extranjero)

-Dos copias por ambos lados de la cédula del representante legal

-Dos copias de las generales del pasaporte del representante legal.

-Dos copias del boletín del año anterior con sello (2025)

-Dos copias de matrícula del año en curso (2026)

-Declaración jurada socioeconómica firmada (formato en la web del Ifarhu)

Nivel Universitario -Primer ingreso (Solo universidadeds oficiales)

-Tener promedio minimo de 4.5 en una escala de 5.0

-Dos copias por ambos lados de la cédula de identidad personal si es mayor de edad o dos coias por ambos lados de la cédula juvenil.

-Certificado de nacimiento y una foto tamaño carnet (nacionales)

-Dos copias de la cédula del representante legal en caso de ser menor de edad.

-Dos copias de la matrícula con sello fresco y la descripción de las materias matriculadas.

-Dos copias del plan de estudio de la carrera.

-Dos copias de créditos de bachiller

-Dos copias del diploma de bachiller.

Nivel universitario - continuación de carrera

-Tener indíce mínimo de 2.0 en una escala de 3.0

-El estudiante debe ser regular (materias completas según el plan de estudio)

-Dos copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del estudiante.

-Dos copias de las generales del pasaporte en caso de ser extranjero.

-Dos copias de la matrícula con sello fresco y la descripción de las materias matriculadas.

-Dos copias del plan de estudio de la carrera

-Dos copias de créditos oficiales actualizados de la licencituara

-Dos copias de diploma de bachiller