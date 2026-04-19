Ifarhu inicia recepción de documentos: ¿quiénes deben acudir del 20 al 24 de abril?

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> anunció el inicio del proceso de entrega de documentos para estudiantes preseleccionados del Concurso de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026, <b>el cual se desarrollará del 20 al 24 de abril en varias regiones del país.</b><b>La jornada está dirigida a alumnos de primaria, premedia, media y nivel universitario de las provincias de Herrera y Los Santos, en la región de Azuero, así como a estudiantes de los distritos de Aguadulce y Penonomé, </b>quienes deberán completar este trámite dentro de las fechas establecidas para formalizar sus becas.La entidad explicó que la entrega de documentos continuará de manera progresiva en otras provincias y comarcas del país, por lo que exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a los canales oficiales donde se anunciarán las próximas fechas.Para conocer más detalles sobre el cronograma de entrega de documentos ingresar a la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes-preseleccionados-2026/" target="_blank">página oficial del Ifarhu.</a></b>