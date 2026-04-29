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Información útil

Ifarhu anuncia nuevos puntos de recepción de documentos del 4 al 8 de mayo

El Ifarhu habilita nuevas sedes para entrega de documentos la próxima semana.
El Ifarhu habilita nuevas sedes para entrega de documentos la próxima semana. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/04/2026 14:57
Del 4 al 8 de mayo, el Ifarhu recibirá documentos de estudiantes preseleccionados en varias zonas del país.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó los lugares habilitados para la recepción de documentos de estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 y el programa de apoyo para estudiantes con discapacidad.

La jornada se realizará del 4 al 8 de mayo de 2026 y forma parte de la tercera semana del proceso a nivel nacional. En esta etapa, la atención se concentrará en San Miguelito y Panamá Oeste, incluyendo La Chorrera, Coronado y Arraiján.

El Ifarhu informó que esta convocatoria está dirigida a estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario, quienes deberán presentar su documentación completa dentro del calendario establecido para continuar en el proceso y optar por los beneficios educativos.

Ifarhu incorpora declaración socioeconómica como requisito obligatorio

El Ifarhu anunció una actualización en los requisitos del Concurso General de Becas y asistencias económicas, al incorporar como obligatorio el llenado y entrega de la Declaración Jurada Socioeconómica.

Según informó la entidad, este requisito aplica para todos los estudiantes preseleccionados en los niveles de premedia, media y universitario, así como para los aspirantes del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

Los beneficiarios deberán ingresar al portal oficial del concurso para descargar el formulario, completarlo y presentarlo junto con la documentación requerida dentro del proceso.

El Ifarhu destacó que este documento es fundamental para validar la situación socioeconómica de los solicitantes y avanzar en la evaluación final, reiterando que su entrega es indispensable para optar por el beneficio.

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