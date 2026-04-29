Ifarhu anuncia nuevos puntos de recepción de documentos del 4 al 8 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó los lugares habilitados para la recepción de documentos de estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 y el programa de apoyo para estudiantes con discapacidad.

La jornada se realizará del 4 al 8 de mayo de 2026 y forma parte de la tercera semana del proceso a nivel nacional. En esta etapa, la atención se concentrará en San Miguelito y Panamá Oeste, incluyendo La Chorrera, Coronado y Arraiján.

El Ifarhu informó que esta convocatoria está dirigida a estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario, quienes deberán presentar su documentación completa dentro del calendario establecido para continuar en el proceso y optar por los beneficios educativos.