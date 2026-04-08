Martínez-Acha a China: ‘Pedimos respeto a la soberanía jurídica de Panamá’

Las declaraciones de Martínez-Acha se dieron durante una conferencia de prensa conjunta en Asunción, junto a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, quien también respaldó a Panamá en el diferendo con <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/china">China</a> y cuestionó las acciones de Pekín contra el libre comercio y la libre navegación.'Este no es el camino más adecuado para el desarrollo de nuestras sociedades en un mundo de cambios permanentes, en el que es fundamental la facilitación del comercio y el pleno despliegue de la logística para permitir mejores transacciones económicas y comerciales. En el caso particular de <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/paraguay">Paraguay</a>, si bien no tenemos relaciones diplomáticas con China, ello no implica que esta situación no tenga un impacto en nuestro mercado, al verse vulnerada la libertad del tránsito comercial', señaló el canciller paraguayo.En este sentido, las declaraciones del canciller paraguayo se suman al apoyo internacional recibido por Panamá en los últimos días desde que se reportaron, de acuerdo con datos del Memorando de Tokio, al menos 18 embarcaciones de bandera panameña que fueron retenidas entre el 1 y el 7 de abril de 2026, en el contexto de una tendencia que va en aumento desde marzo, cuando el sistema del Memorando de Tokio reportó 254 inspecciones y 92 detenciones de buques panameños en la región Asia-Pacífico, con jornadas de alta actividad en las que se registraron hasta ocho embarcaciones retenidas en un solo día.Posteriormente, se fue sucediendo el apoyo a Panamá de diversos países como Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Ucrania, Honduras, Paraguay y Perú, quienes calificaron estas acciones como una amenaza directa a la red global de las cadenas de suministro.Sobre este tema también se pronunció el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio quien infirió el pasado 3 de abril que China estaría deteniendo e inspeccionando embarcaciones panameñas en represalia después de que Panamá cancelara el contrato a Panama Ports Company, filial de la empresa CK Hutchison, que tiene su sede en Hong Kong.En respuesta a las declaraciones de Rubio, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning adujo que las acusaciones a su país eran 'completamente infundadas' y constituían una 'distorsión de la realidad'.