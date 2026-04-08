Martínez-Acha a China: ‘Pedimos respeto a la soberanía jurídica de Panamá’

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, pidió ayer, desde Asunción (Paraguay), respeto a la soberanía jurídica de Panamá ante la detención e inspección de embarcaciones panameñas tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional la Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997. Esta norma aprobaba el contrato entre el Estado panameño y la sociedad Panama Ports Company para el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal. “En un país democrático, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia tiene que ser acatada por todos. (...) Nuestro gobierno simplemente ha acatado la sentencia de la Corte Suprema. La compañía de Hong Kong tuvo la oportunidad de encontrar una solución amistosa; sin embargo, prefirió agotar el proceso jurídico. A raíz del fallo, nuestra marina mercante panameña ha registrado un incremento en las inspecciones y detenciones de barcos con bandera panameña en puertos de la República Popular China. Es un aumento que llama la atención (...) Nosotros simplemente le hemos pedido a la República Popular China, y a cualquier país, que respete la soberanía jurídica de Panamá, así como nosotros respetaríamos la suya. Esperamos que la tendencia atípica registrada en marzo se reduzca, porque Panamá es un país que conecta al mundo y que respeta la soberanía jurídica de todos. Simplemente pedimos el mismo trato”, expresó.

Respaldo internacional a Panamá

Las declaraciones de Martínez-Acha se dieron durante una conferencia de prensa conjunta en Asunción, junto a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, quien también respaldó a Panamá en el diferendo con China y cuestionó las acciones de Pekín contra el libre comercio y la libre navegación. “Este no es el camino más adecuado para el desarrollo de nuestras sociedades en un mundo de cambios permanentes, en el que es fundamental la facilitación del comercio y el pleno despliegue de la logística para permitir mejores transacciones económicas y comerciales. En el caso particular de Paraguay, si bien no tenemos relaciones diplomáticas con China, ello no implica que esta situación no tenga un impacto en nuestro mercado, al verse vulnerada la libertad del tránsito comercial”, señaló el canciller paraguayo. En este sentido, las declaraciones del canciller paraguayo se suman al apoyo internacional recibido por Panamá en los últimos días desde que se reportaron, de acuerdo con datos del Memorando de Tokio, al menos 18 embarcaciones de bandera panameña que fueron retenidas entre el 1 y el 7 de abril de 2026, en el contexto de una tendencia que va en aumento desde marzo, cuando el sistema del Memorando de Tokio reportó 254 inspecciones y 92 detenciones de buques panameños en la región Asia-Pacífico, con jornadas de alta actividad en las que se registraron hasta ocho embarcaciones retenidas en un solo día. Posteriormente, se fue sucediendo el apoyo a Panamá de diversos países como Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Ucrania, Honduras, Paraguay y Perú, quienes calificaron estas acciones como una amenaza directa a la red global de las cadenas de suministro. Sobre este tema también se pronunció el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio quien infirió el pasado 3 de abril que China estaría deteniendo e inspeccionando embarcaciones panameñas en represalia después de que Panamá cancelara el contrato a Panama Ports Company, filial de la empresa CK Hutchison, que tiene su sede en Hong Kong. En respuesta a las declaraciones de Rubio, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning adujo que las acusaciones a su país eran “completamente infundadas” y constituían una “distorsión de la realidad”.

Panamá, como miembro pleno del Mercosur

Otros temas abordados en la comparecencia fueron la integración de Panamá como miembro pleno del Mercosur (Mercado Común del Sur), iniciativa que Ramírez Lezcano ve con buenos ojos, al considerar a Panamá un aliado estratégico regional por su posición geográfica y su potencial logístico, que se resalta por el canal interoceánico que une los océanos Atlántico y Pacífico. El país ya forma parte del Mercosur desde diciembre de 2024, siendo la primera nación fuera de América del Sur en formar parte del bloque desde 1991. Tanto Martínez-Acha como Ramírez Lezcano sostuvieron compromisos concretos orientados a fortalecer la cooperación bilateral entre Panamá y Paraguay, con énfasis en el desarrollo económico, la integración regional y la seguridad. En concreto, el intercambio de conocimientos, biotecnología y buenas prácticas para elevar la productividad y la sanidad animal y vegetal; la diversificación de la oferta exportable, y el fortalecimiento de la conectividad aérea bajo un esquema de cielos abiertos.

Una oda al multilateralismo