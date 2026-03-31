Diputada Prado cuestiona adelanto en la elección de magistrado del Tribunal Electoral

La diputada de la Comisión de Credenciales, Janine Prado, cuestionó la tarde de este martes 31 de marzo la decisión de adelantar la convocatoria para la escogencia del nuevo magistrado del Tribunal Electoral y recalcó las dudas sobre la premura del proceso y posibles motivaciones políticas en este proceso.

Prado manifestó que llama la atención el momento en que se emite la resolución para convocar a los aspirantes al cargo que reemplazará al magistrado Alfredo Juncá, cuyo periodo culmina a finales de este año.

En ese sentido, dijo que actualmente la Asamblea Nacional se encuentra enfocada en otro proceso clave: la selección del nuevo Defensor del Pueblo.

Los diputados que integran la Comisión de Credenciales desde este lunes 30 de marzo entrevistan a los 35 aspirantes a suceder al actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.

“¿Por qué anticipar los tiempos con esta premura para abrir la convocatoria para el cargo de magistrado?”, cuestionó la diputada y señaló que este tipo de procesos requiere plazos adecuados para la publicación, recepción de documentos y evaluación de los aspirantes.

Prado, quien pertenece a la coalición Vamos, indicó que, en su criterio, lo oportuno habría sido desarrollar esta convocatoria en el siguiente periodo legislativo y no en el actual, en medio de otros procesos de selección en curso.

Asimismo, Prado dejó entrever posibles intereses políticos detrás de la decisión. “Pareciera que se quiere beneficiar a alguien o buscar un acomodo político de alguna manera”, afirmó, en referencia a la resolución presentada por la presidencia de la Asamblea junto a la Junta Directiva ampliada.

Prado advirtió que, de mantenerse el cronograma, antes del 30 de abril no solo se definiría al nuevo defensor del pueblo, sino también al magistrado del Tribunal Electoral, lo que concentraría dos designaciones clave en un corto periodo de tiempo.