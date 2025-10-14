Prado alerta sobre demora en discusión de leyes anticorrupción presentadas por el procurador Gómez

La diputada por la libre postulación Janine Prado detalló la mañana este martes 14 de octubre que los proyectos de ley anticorrupción presentados por el procurador de la Nación, Luis Gómez, aún no han sido discutidos en el primer debate de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Por ello, Prado aprovecho para recordar sobre el inminente fin de las sesiones ordinarias en el pleno de la Asamblea Nacional este 31 de octubre.

En declaraciones a La Estrella de Panamá la diputada señaló que los proyectos “todavía no han entrado a debate en la Comisión de Gobierno”.

Agregó que, tras consultas, le indicaron que los mismos “no se han retirado”.

“Seguimos a la expectativa de que el [diputado] presidente de la comisión los ponga en el orden del día en las próximas semanas”, manifestó Prado.

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional está presidida por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho.

Prado subrayó la urgencia al reiterar que el 31 de octubre finalizan las sesiones ordinarias, y “quedaríamos solamente a expensas de un posible llamado a sesiones extraordinarias para poder ver los temas que queden pendientes”.

Subcomisión para Modificaciones al ‘Código Fiscal’

En otro tema, la diputada se refirió al proyecto de ley del diputado José Pérez Barboni, que busca modificar el Código Fiscal.

Prado indicó que, debido a la complejidad de las dos modificaciones que presenta, el proyecto de ley “está siendo enviado a esa subcomisión para que pueda ser analizado con los diferentes actores para poder posteriormente continuar con ese primer debate”.

Presupuesto del Estado en comisión

Respecto al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, Prado confirmó que, si bien se dieron las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, como comisionados “todavía no hemos recibido formalmente el informe a la comisión”.

En este sentido, la diputada expresó que se mantiene “a la espera de que probablemente en las próximas horas nos notifiquen en qué momento o si será el día de mañana que se dé inicio a este primer debate del proyecto de Presupuesto de Ley para la vigencia fiscal 2026”.