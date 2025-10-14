Prado alerta sobre demora en discusión de leyes anticorrupción presentadas por el procurador Gómez

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/janine-prado" target="_blank">La diputada por la libre postulación Janine Prado </a>detalló la mañana este martes 14 de octubre que los <b>proyectos de ley anticorrupción</b> presentados por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/luis-carlos-manuel-gomez-rudy" target="_blank">el procurador de la Nación, Luis Gómez</a>, aún no han sido discutidos en el primer debate de la <b>Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.</b>Por ello, Prado aprovecho para recordar sobre el inminente fin de las sesiones ordinarias en el pleno de la Asamblea Nacional este 31 de octubre.En declaraciones a <b>La Estrella de Panamá</b> la diputada señaló que los proyectos 'todavía no han entrado a debate en la Comisión de Gobierno'. Agregó que, tras consultas, le indicaron que los mismos 'no se han retirado'.<b>'Seguimos a la expectativa de que el [diputado] presidente de la comisión los ponga en el orden del día en las próximas semanas', manifestó Prado</b>.La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional está presidida por el diputado oficialista <b>Luis Eduardo Camacho</b>.<b>Prado subrayó la urgencia al reiterar que el 31 de octubre finalizan las sesiones ordinarias, y 'quedaríamos solamente a expensas de un posible llamado a sesiones extraordinarias para poder ver los temas que queden pendientes'.</b><b>Subcomisión para Modificaciones al ‘Código Fiscal’</b>En otro tema, la diputada se refirió al proyecto de ley del diputado José Pérez Barboni, que busca modificar el <b>Código Fiscal</b>. Prado indicó que, debido a la complejidad de las dos modificaciones que presenta, el proyecto de ley 'está siendo enviado a esa subcomisión para que pueda ser analizado con los diferentes actores para poder posteriormente continuar con ese primer debate'.<b>Presupuesto del Estado en comisión</b>Respecto al proyecto de ley del P<b>resupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026</b>, Prado confirmó que, si bien se dieron las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, <b>Felipe Chapman</b>, como comisionados 'todavía no hemos recibido formalmente el informe a la comisión'.<b>En este sentido, la diputada expresó que se mantiene 'a la espera de que probablemente en las próximas horas nos notifiquen en qué momento o si será el día de mañana que se dé inicio a este primer debate del proyecto de Presupuesto de Ley para la vigencia fiscal 2026'.</b>