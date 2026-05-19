¿Sin agua en Betania? Esto es lo que ocurre y cuándo podría normalizarse el servicio

<b>Residentes de varios sectores de Betania</b> podrían experimentar interrupciones temporales en el suministro de agua potable debido a trabajos de mejora que se realizan en la red de distribución del área.Las labores forman parte de un proyecto para optimizar el sistema y prevenir futuras obstrucciones que puedan afectar el servicio.Las autoridades informaron que se están instalando dos nuevas válvulas de 6 pulgadas en el sector de La Alameda, frente al Colegio María Inmaculada, una intervención que busca reforzar el funcionamiento de la red y mejorar el flujo de agua hacia distintos puntos del corregimiento.<b>¿Qué trabajos se están realizando en Betania?</b>De acuerdo con la información divulgada, las cuadrillas ejecutan labores técnicas enfocadas en modernizar la infraestructura hidráulica del área.La instalación de nuevas válvulas permitirá un mejor control del sistema y facilitará futuras tareas de mantenimiento sin afectar amplias zonas por largos períodos.Además de optimizar la distribución del agua, estas adecuaciones buscan reducir el riesgo de bloqueos y problemas operativos que puedan provocar interrupciones inesperadas del servicio.<b>Sectores afectados por la suspensión temporal del agua</b>Mientras se desarrollan los trabajos, algunos sectores podrían registrar baja presión o interrupción temporal del suministro:<i>La Alameda</i><i>La Locería</i><i>Villa Soberanía</i><i>Áreas aledañas</i>Las autoridades recomiendan a los residentes tomar medidas preventivas y administrar las reservas de agua disponibles mientras concluyen las labores.<b>¿Por qué es importante la instalación de nuevas válvulas?</b>Las válvulas cumplen una función clave dentro de las redes de distribución, ya que permiten regular el paso del agua y aislar sectores específicos cuando se requieren reparaciones o mantenimiento.Este tipo de mejoras busca fortalecer la infraestructura y reducir futuras afectaciones a los usuarios, especialmente en áreas donde el crecimiento urbano aumenta la demanda del servicio.Los residentes permanecen atentos a la finalización de los trabajos y a los próximos comunicados sobre la normalización total del suministro.