¿Sin agua en Betania? Esto es lo que ocurre y cuándo podría normalizarse el servicio

Residentes de varios sectores de Betania podrían experimentar interrupciones temporales en el suministro de agua potable debido a trabajos de mejora que se realizan en la red de distribución del área.

Las labores forman parte de un proyecto para optimizar el sistema y prevenir futuras obstrucciones que puedan afectar el servicio.

Las autoridades informaron que se están instalando dos nuevas válvulas de 6 pulgadas en el sector de La Alameda, frente al Colegio María Inmaculada, una intervención que busca reforzar el funcionamiento de la red y mejorar el flujo de agua hacia distintos puntos del corregimiento.

¿Qué trabajos se están realizando en Betania?

De acuerdo con la información divulgada, las cuadrillas ejecutan labores técnicas enfocadas en modernizar la infraestructura hidráulica del área.

La instalación de nuevas válvulas permitirá un mejor control del sistema y facilitará futuras tareas de mantenimiento sin afectar amplias zonas por largos períodos.

Además de optimizar la distribución del agua, estas adecuaciones buscan reducir el riesgo de bloqueos y problemas operativos que puedan provocar interrupciones inesperadas del servicio.

Sectores afectados por la suspensión temporal del agua

Mientras se desarrollan los trabajos, algunos sectores podrían registrar baja presión o interrupción temporal del suministro:

La Alameda

La Locería

Villa Soberanía

Áreas aledañas

Las autoridades recomiendan a los residentes tomar medidas preventivas y administrar las reservas de agua disponibles mientras concluyen las labores.

¿Por qué es importante la instalación de nuevas válvulas?

Las válvulas cumplen una función clave dentro de las redes de distribución, ya que permiten regular el paso del agua y aislar sectores específicos cuando se requieren reparaciones o mantenimiento.

Este tipo de mejoras busca fortalecer la infraestructura y reducir futuras afectaciones a los usuarios, especialmente en áreas donde el crecimiento urbano aumenta la demanda del servicio.

Los residentes permanecen atentos a la finalización de los trabajos y a los próximos comunicados sobre la normalización total del suministro.