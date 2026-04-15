Idaan reporta corte de agua en Panamá Oeste: planta de Chame opera al 50%

Una nueva alerta por falta de agua golpea a Panamá Oeste.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) confirmó que la planta potabilizadora de Chame está operando al 50% de su capacidad, lo que ya está provocando baja presión e interrupciones del servicio en varias comunidades.

¿Qué pasó en la planta de Chame?

De acuerdo con el Idaan, el problema se originó por una falla en una de las bombas de captación de agua, lo que obligó a reducir la producción de la planta.

Al operar a la mitad de su capacidad, el sistema no logra cubrir la demanda normal, especialmente en horas de mayor consumo.

Sectores afectados por la falta de agua

Las principales áreas impactadas hasta el momento son:

Gorgona

Coronado

Punta Barco

En estos sectores ya se reporta desde baja presión hasta falta total del suministro en algunas zonas.

¿Cuándo volverá el agua?

Por ahora, el Idaan no ha dado una hora exacta para el restablecimiento total del servicio.

Sin embargo, indicó que los trabajos de reparación están en marcha y que la recuperación será progresiva, a medida que la planta retome su capacidad normal.