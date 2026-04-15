Idaan reporta corte de agua en Panamá Oeste: planta de Chame opera al 50%

Una nueva alerta por falta de agua golpea a Panamá Oeste. <a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a> confirmó que la <b>planta potabilizadora de Chame</b> está operando al 50% de su capacidad, lo que ya está provocando baja presión e interrupciones del servicio en varias comunidades.<b>¿Qué pasó en la planta de Chame?</b>De acuerdo con el Idaan, el problema se originó por una falla en una de las bombas de captación de agua, lo que obligó a reducir la producción de la planta.Al operar a la mitad de su capacidad, el sistema no logra cubrir la demanda normal, especialmente en horas de mayor consumo.<b> Sectores afectados por la falta de agua</b>Las principales áreas impactadas hasta el momento son:GorgonaCoronadoPunta BarcoEn estos sectores ya se reporta desde baja presión hasta falta total del suministro en algunas zonas.<b> ¿Cuándo volverá el agua?</b>Por ahora, el Idaan no ha dado una hora exacta para el restablecimiento total del servicio.Sin embargo, indicó que los trabajos de reparación están en marcha y que la recuperación será progresiva, a medida que la planta retome su capacidad normal.