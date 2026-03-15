Potabilizadora de La Chorrera opera al 50% y deja varios sectores sin agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora Planta Potabilizadora Jaime Díaz Quintero, ubicada en el distrito de La Chorrera, se encuentra operando al 50% de su capacidad debido a una incidencia registrada en la bomba de toma de agua cruda.

La entidad indicó que esta situación afecta el suministro de agua potable en varios sectores de la provincia de Panamá Oeste.

En el distrito de La Chorrera, las áreas impactadas incluyen Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón y Balboa. Mientras que en el distrito de Arraiján se reportan afectaciones en Juan D. Arosemena, Vista Alegre y Vacamonte.

El Idaan señaló que personal especializado se mantiene trabajando para solucionar la incidencia y restablecer la operación normal de la planta en el menor tiempo posible. Entretanto, la institución pidió comprensión a los residentes de las comunidades afectadas mientras avanzan las labores técnicas.