Planta de Chilibre se recupera al 90% después de trabajos técnicos del IDAAN

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)</a></b> informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, ya alcanza el 90% de su capacidad operativa, tras los trabajos realizados luego de una incidencia eléctrica que afectó el sistema.El comunicado fue emitido a las 11:00 p.m. del 11 de abril, en medio de la preocupación de miles de usuarios en Panamá que han enfrentado interrupciones en el suministro de agua potable en los últimos días.<b>¿Qué pasó en la planta de Chilibre?</b>Según el comunicado oficial, la falla se originó por un problema eléctrico en una de las estaciones de bombeo de agua tratada, lo que obligó a detener parcialmente las operaciones de la planta, una de las más importantes del país.