Planta de Chilibre se recupera al 90% después de trabajos técnicos del IDAAN

Según el comunicado oficial, la falla se originó por un problema eléctrico en una de las estaciones de bombeo de agua tratada, lo que obligó a detener parcialmente las operaciones de la planta, una de las más importantes del país.

¿Qué pasó en la planta de Chilibre?

El comunicado fue emitido a las 11:00 p.m. del 11 de abril, en medio de la preocupación de miles de usuarios en Panamá que han enfrentado interrupciones en el suministro de agua potable en los últimos días.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, ya alcanza el 90% de su capacidad operativa, tras los trabajos realizados luego de una incidencia eléctrica que afectó el sistema.

Equipos técnicos del IDAAN trabajaron de forma continua para restablecer el sistema, logrando recuperar gran parte de la producción en tiempo récord.

Operación al 90%... pero aún falta

Aunque la planta ya opera casi con normalidad, el IDAAN advirtió que los trabajos continúan para alcanzar el 100% de su capacidad.

Esto significa que algunas zonas podrían seguir registrando baja presión o intermitencias en el servicio, especialmente en áreas altas o más alejadas del sistema principal.

Llamado urgente a la población

Ante este escenario, la entidad hizo un llamado directo a la ciudadanía: usar el agua de forma moderada.

El objetivo es garantizar una distribución más equitativa mientras se completa la recuperación total del sistema.

Este tipo de medidas busca evitar que el consumo excesivo retrase la normalización del servicio en sectores que aún no reciben agua de manera constante.

¿Por qué es clave la planta de Chilibre?

La potabilizadora Federico Guardia Conte es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable en Panamá, por lo que cualquier falla impacta de forma directa a miles de hogares.

Su recuperación parcial representa un alivio, pero también deja en evidencia la vulnerabilidad del sistema ante fallas técnicas.

¿Cuándo se normaliza el servicio?

Aunque el IDAAN no ha dado una fecha exacta para el restablecimiento total, aseguró que los trabajos continúan sin pausa para completar la operación al 100%.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales.