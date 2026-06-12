Estados Unidos toma el control y aplasta a Paraguay en el primer tiempo

La selección de Estados Unidos cerró el primer tiempo con una cómoda ventaja de 3-0 sobre Paraguay en su primer partido del Mundial 2026, disputado en Los Ángeles ante miles de aficionados y varias personalidades internacionales.

El encuentro, con el que se inauguraba el mundial en la sede de Los Ángeles, comenzó con un hecho histórico para la Copa del Mundo: el primer autogol del torneo. Apenas a los ocho minutos, el defensor paraguayo Damián Bobadilla terminó enviando el balón a su propia portería, dándole la ventaja temprana al conjunto estadounidense.

Poco después, el paraguayo Juan Cáceres recibió la primera tarjeta amarilla del Mundial 2026, en un partido que durante los primeros minutos estuvo marcado por el dominio de la posesión por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos controló el balón

Durante gran parte del primer tiempo, el equipo local manejó el ritmo del encuentro mediante largas secuencias de pases en la zona media del campo, mientras Paraguay encontraba dificultades para generar ocasiones claras de peligro.

El capitán paraguayo, Gustavo Gómez, se mostró activo dando instrucciones a sus compañeros y exigiendo mayor efectividad ofensiva. Miguel Almirón intentó liderar los ataques guaraníes, aunque fue constantemente presionado por la defensa estadounidense.

Estados Unidos también tuvo varias aproximaciones importantes antes de ampliar la ventaja, incluyendo una combinación ofensiva que exigió una destacada intervención del guardameta paraguayo.

Choque de cabezas detuvo momentáneamente el partido

Uno de los momentos de preocupación llegó cerca del minuto 18, cuando dos jugadores, Omar Aldrete de Paraguay y Chris Richard de Estados Unidos, chocaron sus cabezas durante una disputa aérea dentro del área.

El árbitro detuvo el compromiso para permitir el ingreso del personal médico, que atendió a ambos futbolistas antes de autorizar la reanudación del juego.

Gol anulado y reacción estadounidense

Tras una pausa de hidratación en el minuto 23, Estados Unidos volvió a tomar la iniciativa ofensiva.

El conjunto norteamericano llegó a marcar un segundo tanto alrededor del minuto 28, pero la anotación fue invalidada por el cuerpo arbitral.

Sin embargo, la insistencia tuvo recompensa pocos minutos después.

Balogun amplía la diferencia

Al minuto 30, Folarin Balogun aprovechó los espacios dejados por la defensa paraguaya para marcar el segundo gol estadounidense y aumentar la ventaja.

Ya en el tiempo añadido de la primera mitad, Balogun volvió a aparecer para firmar su doblete y colocar el 3-0 parcial al minuto 49, dejando a Estados Unidos con una importante ventaja antes del descanso.

Celebridades en las gradas

El partido también llamó la atención fuera del terreno de juego. Entre los asistentes destacados figuraban el exfutbolista inglés David Beckham, el actor Tom Cruise, el cineasta George Lucas, el empresario Bill Gates, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Con el marcador ampliamente favorable, Estados Unidos se fue al descanso mostrando contundencia ofensiva y control del partido, mientras Paraguay quedó obligado a buscar una reacción en la segunda mitad para mantenerse con opciones en el Mundial 2026.