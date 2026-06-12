Estados Unidos vence 4-1 a Paraguay en el Mundial 2026 y arranca con autoridad en Los Ángeles

La selección de Estados Unidos debutó con una contundente victoria 4-1 sobre Paraguay en el Mundial 2026, en un partido disputado en Los Ángeles que comenzó con un autogol histórico y terminó con una exhibición ofensiva del conjunto norteamericano.

Tras marcharse al descanso con una ventaja de 3-0 gracias al autogol de Damián Bobadilla y al doblete de Folarin Balogun, los estadounidenses mantuvieron el control del encuentro durante gran parte de la segunda mitad y sellaron la goleada con un tanto de Giovanni Reyna en el tiempo de reposición.

Paraguay intentó reaccionar tras el descanso

La selección paraguaya regresó al terreno de juego con la intención de descontar rápidamente. Sin embargo, Estados Unidos continuó dominando la posesión y neutralizando los intentos ofensivos de los dirigidos por Gustavo Alfaro.

Al inicio del complemento, el capitán paraguayo Gustavo Gómez recibió una tarjeta amarilla, mientras que el mediocampista estadounidense Tyler Adams también fue amonestado minutos después, convirtiéndose en el primer jugador de su equipo en ver una cartulina amarilla.

Paraguay realizó ajustes en busca de una reacción. Antonio Sanabria abandonó el campo para dar paso a Alec Arce, mientras que Miguel Almirón continuó siendo uno de los futbolistas más activos en la generación de juego.

Estados Unidos mantuvo la presión

Pese a contar con una ventaja cómoda, Estados Unidos no bajó la intensidad. Malik Tillman protagonizó varias llegadas peligrosas y estuvo cerca de ampliar la diferencia, aunque la defensa paraguaya logró evitar nuevas anotaciones durante varios tramos del segundo tiempo.

La pausa de hidratación en el minuto 67 no cambió el desarrollo del encuentro. Los estadounidenses siguieron controlando el balón y generando oportunidades frente a la portería defendida por Hernando Gil.

Los cambios introducidos por el técnico estadounidense dieron frescura al ataque. Timothy Weah y Ricardo Pepi ingresaron en sustitución de Folarin Balogun, manteniendo la presión sobre la zaga paraguaya.

Paraguay encuentra el descuento

Cuando parecía que Estados Unidos tenía el partido completamente controlado, Paraguay logró descontar al minuto 72.

Mauricio Magalhaes aprovechó un descuido defensivo para marcar el primer gol paraguayo del Mundial 2026 y reducir la diferencia a 3-1.

El tanto dio un breve impulso al conjunto sudamericano, que intentó acercarse nuevamente al área rival. Sin embargo, el portero estadounidense respondió de forma segura en las ocasiones de peligro generadas por los guaraníes.

Reyna sentencia la goleada

En los minutos finales, Estados Unidos volvió a asumir el protagonismo ofensivo. Weah y Pepi generaron varias oportunidades claras, mientras Paraguay acumulaba nuevas tarjetas amarillas para Alec Arce y Junior Alonso.

El árbitro añadió siete minutos de reposición y, cuando el partido llegaba a su final, Giovanni Reyna apareció para cerrar la cuenta.

El mediocampista estadounidense anotó el cuarto gol al minuto 97, sentenciando la victoria por 4-1 y coronando una actuación dominante del equipo anfitrión.

Debut soñado para Estados Unidos

La victoria permite a Estados Unidos comenzar con paso firme su participación en el Mundial 2026, dejando buenas sensaciones tanto en ataque como en el manejo del juego.

Paraguay, por su parte, deberá corregir errores defensivos y mejorar su efectividad ofensiva si quiere mantenerse con opciones de avanzar en el torneo.

El partido también estuvo marcado por la presencia de reconocidas personalidades en las gradas, entre ellas David Beckham, Tom Cruise, George Lucas, Bill Gates, Marco Rubio, Gianni Infantino y Paris Hilton, quienes presenciaron el estreno victorioso de la selección estadounidense en Los Ángeles.