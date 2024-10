El equipo mayor panameño no juega desde aquella eliminación frente a Colombia en los cuartos de final de la Copa América 2024.

Como se había mencionado, Pochettino arribó al seleccionado estadounidense luego de los malos resultados cosechados recientemente. Si bien es cierto que el estilo táctico del argentino pasa por ser un equipo bastante agresivo, no se esperan muchos cambios en cuanto a la formación.

Tradicionalmente, Estados Unidos juega con una alineación de 4-3-3 y no se espera que se llegue a modificar, al menos por ahora. Lo que si podría cambiar serán los matices en que se muevan los jugadores y en qué momento decidan apostar por ahogar a la defensa panameña con su presión alta.

El de 30 años no ha debutado con el conjunto de Londres y parece que no cuenta con el técnico de la institución, Oliver Glasner. Turner no vio ni siquiera acción en las dos primeras fases de la Carabao Cup ante el Norwich City, del panameño José Córdoba, y tampoco contra el Queens Park Rangers, ambos equipos de la Championship (segunda división de Inglaterra).