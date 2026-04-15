Estudiante de 14 años mata a nueve personas en colegio de Turquía

Al menos nueve personas murieron y otras trece resultaron heridas, seis de ellas en estado grave, tras un tiroteo ocurrido en un colegio de la provincia de Kahramanmaras, en Turquía, según informaron autoridades del Gobierno.

El ataque ocurrió en el colegio Ayser Çalik, ubicado en un barrio residencial de la periferia de la ciudad, donde el agresor, un estudiante de unos 14 años, abrió fuego de forma indiscriminada dentro de las aulas.

El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, confirmó que entre las víctimas mortales hay un profesor y ocho estudiantes de quinto grado, cuyas edades oscilan entre los 10 y 11 años. Además, precisó que el hecho no se considera un atentado terrorista, sino una acción individual.

“El ataque no es un atentado terrorista, sino un acto individual”, declaró Çiftçi desde el lugar de los hechos.

De acuerdo con el gobernador provincial, Mükerrer Ünlüer, el atacante ingresó a dos salones de clase armado con cinco armas que pertenecían a su padre, un exagente de Policía, y llevaba siete cargadores en una mochila.

Testigos citados por medios locales señalaron que el estudiante disparó de forma continua en ambas aulas, cambiando cargadores sin detenerse. El atacante murió durante el incidente, aunque las autoridades aún no determinan si se suicidó o se trató de un disparo accidental.

Fuentes citadas por la prensa indicaron que el menor había mostrado previamente “problemas psicológicos”, sin ofrecer mayores detalles.

Como parte de las primeras acciones tras el suceso, el padre del agresor fue detenido por las autoridades, mientras continúan las investigaciones.

Este hecho ocurre un día después de otro ataque en un centro educativo en la provincia vecina de Sanliurfa, donde un exalumno hirió a 16 personas antes de quitarse la vida, lo que ha generado preocupación por la seguridad en las escuelas del país.