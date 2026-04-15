ENSA cobrará la tasa de aseo en la factura eléctrica en San Miguelito

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución de Gabinete No. 21, mediante la cual se autoriza una contratación excepcional entre la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y la empresa Elektra Noreste, S. A. (ENSA).

De acuerdo con el Gabinete, con esa alianza se busca garantizar la sostenibilidad financiera del servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

El contrato, que tendrá una vigencia de cinco años (del 19 de enero de 2026 al 19 de enero de 2031), asciende a un monto de $4,502,380.

¿En qué consiste el acuerdo?

Bajo la modalidad de postpago, ENSA se encargará de:

• La inclusión de la tasa de aseo en la facturación del servicio eléctrico.

• La distribución de las facturas a los clientes residenciales y comerciales.

• La recaudación y gestión de la cartera vencida del servicio de gestión de residuos sólidos en San Miguelito.

Antecedentes de una crisis sanitaria

La resolución destaca que, tras el cese de operaciones del anterior concesionario (Revisalud) el pasado 18 de enero de 2026, el distrito enfrentó una acumulación crítica de desechos con más de 250 puntos críticos.

La AAUD asumió la gestión operativa de forma inmediata para evitar un colapso sanitario, pero la falta de un flujo constante de ingresos ponía en riesgo la continuidad del servicio.

La experiencia técnica demuestra que la facturación conjunta con la electricidad es el mecanismo más efectivo para reducir la morosidad y asegurar la limpieza del distrito.

Justificación de la contratación directa

El Ejecutivo justificó el procedimiento excepcional señalando que ENSA es la única concesionaria con control sobre la infraestructura de facturación eléctrica en San Miguelito.

Intentar replicar esta estructura mediante una licitación pública generaría retrasos que comprometerían la recolección oportuna de desechos, derivando en riesgos epidemiológicos para los corregimientos del sector.

Objetivos a largo plazo

Con esta medida, las autoridades buscan:

1. Sostenibilidad financiera: Neutralizar la evasión de pagos y asegurar que todos los beneficiarios contribuyan equitativamente.

2. Optimización de recursos: Evitar inversiones redundantes en sistemas de cobro independientes.

3. Salud pública: Mantener el distrito libre de vertederos clandestinos y brotes de enfermedades.

La resolución, firmada el 31 de marzo de 2026, entra en vigor a partir de su promulgación oficial en la Gaceta Oficial No. 30504 C este miércoles 15 de abril.