Duke exige a la AAUD revelar contratos directos por la basura en San Miguelito

El diputado Luis ‘Lucho’ Duke, de la bancada de Vamos, solicitó públicamente la publicación inmediata del listado completo de los contratos directos que actualmente ejecuta la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para la recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Duke dirigió su petición al director de la AAUD, Ovaldo Moreno y al Ministerio de Salud (Minsa), en medio de la crisis que enfrenta el distrito por las fallas en el servicio de recolección de residuos sólidos.

“Solicito la publicación inmediata del listado íntegro de los contratos directos que actualmente está ejecutando la AAUD para la recolección de basura en San Miguelito”, expresó el diputado en su publicación, subrayando la necesidad de transparencia en el manejo de los recursos públicos y en los procesos de contratación vinculados al servicio de aseo.

La solicitud del diputado se produce en un contexto de creciente cuestionamiento político y ciudadano sobre la gestión de la basura en San Miguelito, así como sobre el rol que ha asumido la AAUD en el distrito, particularmente tras la adopción de mecanismos de contratación directa para atender la emergencia.