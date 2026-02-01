Panamá presenta su selección de taekwondo para el calendario regional 2026

El taekwondo panameño inició el año con señales claras de consolidación deportiva e institucional, fortaleciendo su presencia en el escenario regional y continental. A los avances competitivos se suma un hito dirigencial que refuerza la influencia del país en la toma de decisiones del deporte a nivel hemisférico.

La Federación Panameña de Taekwondo anunció el nombramiento de su presidente, Boris Álvarez, como nuevo miembro del Consejo de la Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), un reconocimiento que otorga a Panamá una voz activa en el desarrollo técnico y administrativo del taekwondo en el continente.

Esta designación no solo eleva el perfil del país en los organismos internacionales, sino que también fortalece la planificación deportiva de cara a los compromisos del ciclo olímpico.

El respaldo institucional llega en un momento clave, cuando Panamá se prepara para competir en dos eventos de alto nivel y proyección olímpica: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

En el caso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el país apuesta por consolidar su nivel en la categoría mayor frente a las potencias de la región. La selección fue definida tras un proceso competitivo y una eliminatoria realizada el pasado fin de semana, reflejo de un esquema de trabajo basado en rendimiento y meritocracia.

En la rama masculina, el equipo quedó conformado por Edgardo Pastor (54 kg), Víctor Mendoza (58 kg), Israel Campbell (63 kg), Ian Romero (68 kg) y Jared Montañez (74 kg). En la rama femenina, las representantes serán Brenda Brooks (57 kg) y María Celeste Morales (62 kg). En la categoría TK-4, Panamá estará representada por Fernando Lewis, Adrián Peñalba, Andrea Pérez y Dana Muñoz.

En la modalidad de Poomse, dentro de la eliminatoria centroamericana, destacaron Daniela Rodríguez y Joseph Rodríguez, quienes confirmaron el crecimiento técnico del país en esta especialidad.

Paralelamente, Panamá enfoca su atención en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, un evento de carácter formativo que reunirá a naciones de América del Sur y países invitados del Caribe. En esta ocasión, el país no solo competirá, sino que actuará como anfitrión, lo que añade un valor estratégico al desarrollo de sus atletas juveniles.

La delegación juvenil ya está definida. En Poomse, competirán Dana Varela y Joseph Méndez. En la juvenil de combate, el equipo estará integrado por Natalia Pérez (44 kg), Linda Morís (49 kg), Amira Guira (63 kg), Javier Decerega (55 kg), Sebastián Lasso (63 kg), Jared Montañez (73 kg) y Saúl De Gracia (+73 kg).

Mientras los Juegos Centroamericanos y del Caribe representan la prueba de madurez competitiva ante rivales consolidados, los Juegos Suramericanos de la Juventud en casa se perfilan como la vitrina ideal para una nueva generación de talentos, respaldada por una gestión dirigencial que ahora tiene presencia directa en los espacios de decisión continental.

Con selecciones definidas, una estructura técnica en marcha y liderazgo en instancias internacionales, el taekwondo panameño inicia 2026 con bases sólidas para seguir ganando terreno en el tatami regional.