MiAmbiente decomisa madera de presunta procedencia ilegal en Palo Seco

El <b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a></b>, a través de la fuerza activa del <b>Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) </b>y con el apoyo de guardaparques del <b>Parque Internacional La Amistad y del Bosque Protector Palo Seco</b>, realizó el decomiso de madera de presunta procedencia ilegal durante un operativo de control y vigilancia en la comunidad de <b>Kuin Kjin</b>, ubicada dentro del Bosque Protector Palo Seco.La acción se desarrolló como parte de las labores regulares de patrullaje en áreas protegidas, donde el personal ambiental detectó la presencia de <b>dos personas</b> en el sitio. Al notar la presencia de los guardaparques, una de ellas se dio a la fuga, mientras que el segundo individuo permaneció en el lugar y fue abordado conforme a los <b>protocolos institucionales</b>.Durante la verificación, los funcionarios de MiAmbientesolicitaron la documentación correspondiente que acreditara la <b>legalidad de la procedencia y el traslado del recurso forestal</b>. Sin embargo, el ciudadano no presentó ningún respaldo que demostrara el origen legal de la madera encontrada en su poder.Ante la falta de documentación, el personal procedió a la <b>retención del material forestal</b>, así como a la elaboración del <b>acta de retención y la citación correspondiente</b>, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.El conteo realizado en el sitio arrojó un total de <b>70 piezas de madera decomisadas</b>, distribuidas en <b>52 piezas de 3x3x7</b> y <b>18 piezas de 3x6x7</b>, todas correspondientes a la especie conocida comúnmente como <b>criollo</b>.El ministerio hizo un llamado a la ciudadanía para que <b>denuncie cualquier actividad ilegal</b> que atente contra los recursos naturales a través de la <b>línea 311</b>, herramienta clave para fortalecer la protección ambiental y la corresponsabilidad ciudadana.