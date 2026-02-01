MiAmbiente decomisa madera de presunta procedencia ilegal en Palo Seco

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la fuerza activa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y con el apoyo de guardaparques del Parque Internacional La Amistad y del Bosque Protector Palo Seco, realizó el decomiso de madera de presunta procedencia ilegal durante un operativo de control y vigilancia en la comunidad de Kuin Kjin, ubicada dentro del Bosque Protector Palo Seco.

La acción se desarrolló como parte de las labores regulares de patrullaje en áreas protegidas, donde el personal ambiental detectó la presencia de dos personas en el sitio.

Al notar la presencia de los guardaparques, una de ellas se dio a la fuga, mientras que el segundo individuo permaneció en el lugar y fue abordado conforme a los protocolos institucionales.

Durante la verificación, los funcionarios de MiAmbientesolicitaron la documentación correspondiente que acreditara la legalidad de la procedencia y el traslado del recurso forestal. Sin embargo, el ciudadano no presentó ningún respaldo que demostrara el origen legal de la madera encontrada en su poder.

Ante la falta de documentación, el personal procedió a la retención del material forestal, así como a la elaboración del acta de retención y la citación correspondiente, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

El conteo realizado en el sitio arrojó un total de 70 piezas de madera decomisadas, distribuidas en 52 piezas de 3x3x7 y 18 piezas de 3x6x7, todas correspondientes a la especie conocida comúnmente como criollo.

El ministerio hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad ilegal que atente contra los recursos naturales a través de la línea 311, herramienta clave para fortalecer la protección ambiental y la corresponsabilidad ciudadana.