Victoria agónica del Real Madrid contra el Rayo Vallecano

Porque entre el ambiente enrarecido por la irregularidad de resultados, el Rayo quiso, desde el orden y con un ataque en el que aumenta su peligro con la inclusión de Ilias Akhomach, buscar consuelo a su pésima dinámica. Un triunfo en doce jornadas. Ningún punto de los nueve últimos. Ya al borde del abismo al que caerá si vence el Mallorca el lunes.El ataque de Íñigo gana pegada y ante el Real Madrid cualquier rival tiene opciones de dañarlo. Por su falta de continuidad y gobernanza. Permisivo, por mucho que la estadística refleje que es el segundo equipo menos goleado en LaLiga. Ilias perdonó la primera ocasión en el arranque, tras la aparición de Ratiu a espaldas de Camavinga. Rondando el poste en su disparo.Al Real Madrid le dañó una lesión inesperada, la del jugador que más kilómetros recorre por partido, Jude Bellingham. Un pinchazo muscular en un desmarque al espacio le dejó fuera a los nueve minutos. Arbeloa perdía a uno de sus ‘intocables’ a los que nunca sustituía. La lesión, junto a un golpe en el rostro de Güler, enfrío el arranque. Hasta que Vini aumentó la temperatura de la fría tarde madrileña.Ante la lluvia de silbidos impuso su indiscutible calidad técnica. En una transición rápida. Güler descargó, Brahim corrió aún en frío tras saltar sin calentar y Vini amagó con pisada de balón y lo colocó en una escuadra. Al cuarto de hora ya mandaba en el marcador el Real Madrid y tenía en su mano calmar la crispación.Un imposible en su momento actual. Buscó mayor equilibrio Arbeloa con un 4-4-2 en fase defensiva, incrustando en la derecha a Mastantuono en ayudas defensivas y a Brahim en la izquierda para liberar de defender a Vinícius. Retrasando con balón la posición de Tchouaméni para la aparición por el medio de Camavinga desde el lateral. Ajustes que no mejoran el juego. El Real Madrid sigue siendo un mar de dudas a expensas de la calidad individual del jugador más inspirado.