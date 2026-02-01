Tailandia evalúa adherirse a la Neutralidad del Canal de Panamá

Tailandia analiza su posible adhesión al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, al reconocer la importancia estratégica de la vía interoceánica para el comercio global, informó Karn Karuhadej, asesor económico del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

“Tailandia se encuentra analizando la posible adhesión al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá”, señaló Karuhadej tras reunirse con el vicecanciller Carlos A. Hoyos, quien destacó que este instrumento fortalece la seguridad jurídica, el libre tránsito y la confianza internacional en una ruta clave para el comercio marítimo.

“El Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá representa un compromiso con la paz, la cooperación y el libre tránsito global, y su adhesión fortalece la confianza internacional en esta vía interoceánica, esencial para el comercio y el desarrollo sostenible”, señaló Hoyos.

Durante el encuentro, ambas delegaciones abordaron oportunidades para ampliar el comercio y la inversión bilateral, con énfasis en una mayor participación del sector privado. Panamá también invitó a Tailandia a participar en Expocomer 2026, que se realizará del 10 al 12 de marzo, como plataforma para impulsar negocios y alianzas estratégicas.