PANAMÁ

Tercer pago del Pase-U 2025: conozca las regiones donde se entregará los cheques a partir del 2 de febrero

Por
Emiliana Tuñón
  • 01/02/2026 12:31
Del 2 al 6 de febrero, Ifarhu realizará el tercer pago del PASE-U 2025 en varias regiones del país.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del 2 al 6 de febrero, los estudiantes de las provincias de Colón y Veraguas, así como de la comarca Guna Yala, recibirán el tercer pago del Pase-U 2025.

Para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

Ifarhu detalla los centros de pago disponibles este lunes 2 de febrero

Entre los centros de pago del lunes 2 de febrero se encuentran:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COLÓN

-Instituto Rufo A. Garay

-Colegio José Guardia Vega

-CEBG Juan Antonio Henríquez

-CEBG República de Paragüay

-CEBG Enrique Geenzeir

-Instituto Panameño de Habilitación Especial

-En Busca de Un Mañana

-CEBG Pablo Arosemena

-CEBG Carlos Clement

-CEBG San Vicente De Paúl

-Colegio Adventista de Colón

-Academia Santa María

-Colegio Bilingüe Eben Ezer

-Colegio Santa Teresita

-Centro Cristiano Bilingüe El Buen Pastor

-Instituto de Estudios Tecnológicos de Colón

-Colegio San José La Salle

-CEBG República de Bolivia

-CEBG Porfírio Meléndez

AGENCIA REGIONAL DE SONÁ

-Colegio José B. Alvarado

-CEBG Miguel Alba

-Escuela Carmen C. Herrera

-Oficina Ifarhu Soná

-Escuela Primeros Pasos

-Escuela San José

-Escuela Leonardo Vásquez

-CEBG El Espino

-CEBG Calidonia

-Escuela Cabismales

-Escuela Cativé

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VERAGUAS

-CEBG San Martín

-Escuela Punta Delgadita

-CEBG Rómulo Arrocha

-Cancha Techada de Canto del Llano

-CEBG Manuela H. De Pérez

-Escuela Anexa El Canadá

-IPHE de Veraguas

-CEBG José Santos Puga

-CEBG La Soledad

-PC Margarito Mojica

-Escuela Martín Grande

-Escuela José de Los Santos Gutiérrez

-Santiago Mall

DIRECCIÓN COMARCAL DE GUNA YALA

-Tubualá

-Mulatupu

-Cuba

-Goebud

-Ukupa

-Aidirgandí

-Magedandí

-Acuatupu

-Naranjo Chico

-Naranjo Grande

-Escuela Arritupu

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

