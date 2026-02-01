Tercer pago del Pase-U 2025: conozca las regiones donde se entregará los cheques a partir del 2 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del 2 al 6 de febrero, los estudiantes de las provincias de Colón y Veraguas, así como de la comarca Guna Yala, recibirán el tercer pago del Pase-U 2025.

Para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.