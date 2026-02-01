Tercer pago del Pase-U 2025: conozca las regiones donde se entregará los cheques a partir del 2 de febrero

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que <b>del 2 al 6 de febrero</b>, los estudiantes de las provincias de <b>Colón y Veraguas</b>, así como de la <b>comarca Guna Yala</b>, recibirán el <b>tercer pago del Pase-U 2025</b>.Para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:<b>-Cédula del estudiante</b><b>-Cédula del representante legal</b><b>-Boletín final con sello fresco</b>En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una <b>carta de autorización</b>, acompañada de <b>copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada</b>.