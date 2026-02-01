Agroferias del IMA | Lugares de venta del 2 y 3 de febrero

Para el lunes 2 y martes 3 de febrero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>LUNES 2 DE FEBRERO</b><b>-Panamá:</b> Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.<b>MARTES 3 DE FEBRERO</b><b>-Veraguas: </b>Cuadro deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago y en la Casa Comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles de la Mesa.<b>-Panamá Este: </b>Buenos Aires de Cañitas, distrito de Chepo.<b>-Los Santos: </b>Parque de La Colorada, distrito de Los Santos.<b>-Colón: </b>Plaza Bomba Market, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón.<b>-Panamá Oeste: </b>Casa Cultural de Campana, distrito de Capira.<b>-Panamá:</b> Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.<b>-Coclé: </b>Casa Comunal de Villa del Carmen, en Llano Norte, distrito de La Pintada.<b>-Chiriquí: </b>Cancha Comunal de El Tejar, distrito de Alanje.