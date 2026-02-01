Agroferias del IMA | Lugares de venta del 2 y 3 de febrero

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este lunes 2 y martes 3 de febrero se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Calendario de Agroferias del IMA

Para el lunes 2 y martes 3 de febrero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 2 DE FEBRERO

-Panamá: Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.

MARTES 3 DE FEBRERO

-Veraguas: Cuadro deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago y en la Casa Comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles de la Mesa.

-Panamá Este: Buenos Aires de Cañitas, distrito de Chepo.

-Los Santos: Parque de La Colorada, distrito de Los Santos.

-Colón: Plaza Bomba Market, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón.

-Panamá Oeste: Casa Cultural de Campana, distrito de Capira.

-Panamá: Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

-Coclé: Casa Comunal de Villa del Carmen, en Llano Norte, distrito de La Pintada.

-Chiriquí: Cancha Comunal de El Tejar, distrito de Alanje.