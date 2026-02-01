Elecciones en Costa Rica 2026: los nombres que perfilan la carrera presidencial

Desde tempranas horas de este 1 de febrero de 2026, más de 3,7 millones de costarricenses acuden a las urnas para elegir presidente o presidenta por el periodo 2026-2030, junto con dos vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

Aunque compiten 20 candidatos presidenciales, tres figuras destacan en la carrera: Laura Fernández, Álvaro Ramos y Claudia Dobles, cada una con propuestas y enfoques distintos rumbo al posible primer o segunda vuelta electoral.

Laura Fernández: continuidad oficialista y mano dura contra el crimen

La candidata oficialista Laura Fernández Delgado es la favorita según las encuestas con cerca del 44% de intención de voto, suficiente para ganar en primera ronda sin necesidad de balotaje si mantiene ese respaldo.

Fernández, de 39 años, politóloga y exministra de Planificación y de la Presidencia, encarna la continuidad del proyecto del presidente saliente, Rodrigo Chaves Robles. Su campaña ha centrado mensajes en seguridad, estabilidad económica y orden, proponiendo medidas como fortalecer sanciones contra el crimen organizado e incluso suspender garantías individuales en zonas específicas para capturar delincuentes, lo que ha generado críticas de la oposición.

Además, promete modernizar la educación, hacer más eficiente el Estado y mantener el crecimiento económico logrado en los últimos años, aunque algunos analistas señalan que su agenda carece de grandes cambios estructurales.

Álvaro Ramos: moderación y enfoque en clase media y educación

El economista Álvaro Ramos Chaves, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), es el principal contendiente de la oposición. Aunque su intención de voto ronda alrededor del 9%, lejos de Fernández, se perfila como una alternativa para la segunda vuelta si ningún candidato supera el umbral del 40%.

Ramos ha enfocado su plataforma en la fortalecimiento de la clase media y de la educación, proponiendo combatir el crimen y la violencia mediante una combinación de prevención social y políticas económicas que impulsen empleo y oportunidades.

Claudia Dobles: progresismo y liderazgo internacional

La arquitecta y exprimera dama Claudia Dobles Camargo encabeza la fórmula de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), una alianza entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Agenda Democrática Nacional que apuesta por una agenda progresista e inclusiva.

Dobles propone recuperar el liderazgo internacional de Costa Rica en democracia, paz y desarrollo sostenible, además de implementar políticas de seguridad ciudadana que involucren tanto la prevención como la modernización operativa en la lucha contra el crimen organizado.

Su enfoque combina inversiones sociales, educación, equidad y sostenibilidad ambiental, buscando atraer votantes que rechazan tanto el continuismo oficialista como las fórmulas tradicionales de la oposición.

Un electorado dividido y posible segunda vuelta

Aunque Fernández encabeza ampliamente las preferencias, el contexto político costarricense muestra una oposición fragmentada y un electorado con altos niveles de indecisión, lo que podría conducir a una segunda vuelta el próximo 5 de abril si ninguno alcanza el 40 % requerido para ganar en primera ronda.