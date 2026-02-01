Costa Rica vota para elegir presidente tras campaña marcada por el tema de inseguridad

La campaña previa a las elecciones estuvo marcada por el tema de la inseguridad, que en las encuestas es considerado por la población como el principal problema del país debido al incremento de los homicidios, que en su mayoría son atribuidos al ajuste de cuentas entre bandas narcotraficantes.La candidata oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, ha prometido mano dura contra el crimen organizado, la posibilidad de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas, reformar el Poder Judicial y las leyes contra la criminalidad y terminar la construcción de una mega cárcel inspirada en el modelo implementado en El Salvador por el presidente de ese país, Nayib Bukele.Los candidatos de oposición con mayor apoyo en las encuestas, como Claudia Dobles de la centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana, y Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, han coincidido en la necesidad de mejorar leyes contra el crimen organizado y operativos especiales de la policía, pero han presentado propuestas con un mayor enfoque en la parte social, la educación, la recuperación de espacios públicos, el deporte y la cultura.