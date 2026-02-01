Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 iniciará el 13 de marzo en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) aprobó que el campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 arranque oficialmente el próximo 13 de marzo, teniendo como sede de apertura el nuevo estadio Roberto Mariano Bula en la cuidad de Colón.

Durante el campeonato también se acordó dedicar el partido a 10 figuras emblemáticas del béisbol panameño, que con destacadas actuaciones, han dejado una huella imborrable tanto como peloteros y técnicos, elevando el nombre de sus provinvias y país en alto.

La iniciativa fue propuesta por Anibal Reluz Jr., presidente de Panamá Oeste, quién propuso que el torneo fuera dedicado al “Line Up de Estrellas” integrado por figuras de alto calibre, ldedlenos de historia y momentos memorables del béisbol nacional.

La propuesta aprobada en la Reunión Plenaria rendirá homenaje a figuras como: Manuel Rodríguez, Virgilio Kaa, Mauricio Ching, Rodolfo Aparicio, Francisco “Pancho” Gutiérrez , José Solís, José Murillo II, Aristides Bustamante, Crispín Poveda y Aníbal Reluz Padre.

En cuanto al formato de competencia, la Reunión Plenaria aprobó una modificación al artículo 7 del reglamento, cambiando el esquema de la segunda ronda. A partir de esta edición, clasificarán ocho equipos, que se enfrentarán bajo el sistema 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5, en series al mejor de cinco juegos. Asimismo, se autorizó que cada equipo cuente con tres refuerzos, incluyendo un jugador oriundo y un extranjero, dentro de sus plantillas.

En el aspecto administrativo, Fedebeis estableció que las nóminas preliminares de 40 peloteros o más deberán ser entregadas el 13 de febrero de 2026, mientras que las nóminas oficiales se recibirán a partir del 24 de febrero. El Congresillo Administrativo y el Congresillo Técnico se realizarán el 27 de febrero.