Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 iniciará el 13 de marzo en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula

<a href="/tag/-/meta/fedebeis-federacion-panamena-de-beisbol">La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis)</a> aprobó que <b>el campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 arranque oficialmente el próximo 13 de marzo</b>, teniendo como sede de apertura el nuevo estadio <b>Roberto Mariano Bula en la cuidad de Colón</b>.Durante el campeonato también se acordó <b>dedicar el partido a 10 figuras emblemáticas del béisbol panameño</b>, que con destacadas actuaciones, han dejado una huella imborrable tanto como peloteros y técnicos, elevando el nombre de sus provinvias y país en alto.La iniciativa fue propuesta por <b>Anibal Reluz Jr</b>., <b>presidente de Panamá Oeste</b>, quién propuso que el torneo fuera dedicado al <b>'Line Up de Estrellas'</b> integrado por figuras de alto calibre, ldedlenos de historia y momentos memorables del béisbol nacional.La propuesta aprobada en la Reunión Plenaria rendirá homenaje a figuras como: <b>Manuel Rodríguez, Virgilio Kaa, Mauricio Ching, Rodolfo Aparicio, Francisco 'Pancho' Gutiérrez , José Solís, José Murillo II, Aristides Bustamante, Crispín Poveda y Aníbal Reluz Padre.</b>En cuanto al formato de competencia, la Reunión Plenaria aprobó una modificación al <b>artículo 7 del reglamento</b>, c<b>ambiando el esquema de la segunda ronda</b>. A partir de esta edición, clasificarán ocho equipos, que se enfrentarán bajo el sistema <b>1-8, 2-7, 3-6 y 4-5,</b> en series al mejor de cinco juegos. Asimismo, <b>se autorizó que cada equipo cuente con tres refuerzos, incluyendo un jugador oriundo y un extranjero, dentro de sus plantillas.</b>En el aspecto administrativo, Fedebeis estableció que las nóminas preliminares de<b> 40 peloteros o más deberán ser entregadas el 13 de febrero de 2026,</b> mientras que <b>las nóminas oficiales se recibirán a partir del 24 de febrero</b>. El Congresillo Administrativo y el Congresillo Técnico se realizarán el 27 de febrero.