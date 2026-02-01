Trump propone acercar al chavismo y la oposición como parte de futuro político venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de unir al chavismo y a la oposición venezolana como parte de un eventual proceso de cambio político en Venezuela, al ser cuestionado por la prensa a bordo del Air Force One sobre la opositora <a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado </a>y al actual liderazgo del país.<b>'Me gustaría poder hacer algo con eso, y tal vez unir los lados y hacer algo',</b> afirmó Trump al ser consultado sobre si Machado debería poder regresar a Venezuela. En ese contexto, la calificó como <b>'una persona muy buena'</b>, aunque reiteró que considera que el liderazgo actual del país<b> 'está haciendo un muy buen trabajo',</b> con Delcy Rodríguez como presidenta interina.Trump aseguró que mantiene una buena relación con el liderazgo venezolano y sostuvo que el país <b>'va a cambiar'</b>. También destacó el papel del petróleo venezolano en ese proceso, al afirmar que Venezuela venderá '<b>un montón de petróleo'</b>, que generará <b>'más dinero que nunca' </b>y que esos ingresos serán beneficiosos para Estados Unidos.En materia de movilidad, Trump indicó que abrió el espacio aéreo para Venezuela, lo que permitirá que <b>personas venezolanas que se encuentran en Estados Unidos puedan regresar a su país</b>, ya sea para <b>quedarse o realizar visitas de corto plaz</b>o.Asimismo, señaló que China es bienvenida a comprar petróleo venezolano y que podría obtener un <b>'gran precio'</b>, al tiempo que mencionó un acuerdo conceptual para que India adquiera petróleo venezolano en lugar de comprarlo a Irán.