Trump propone acercar al chavismo y la oposición como parte de futuro político venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de unir al chavismo y a la oposición venezolana como parte de un eventual proceso de cambio político en Venezuela, al ser cuestionado por la prensa a bordo del Air Force One sobre la opositora María Corina Machado y al actual liderazgo del país.

“Me gustaría poder hacer algo con eso, y tal vez unir los lados y hacer algo”, afirmó Trump al ser consultado sobre si Machado debería poder regresar a Venezuela. En ese contexto, la calificó como “una persona muy buena”, aunque reiteró que considera que el liderazgo actual del país “está haciendo un muy buen trabajo”, con Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Trump aseguró que mantiene una buena relación con el liderazgo venezolano y sostuvo que el país “va a cambiar”. También destacó el papel del petróleo venezolano en ese proceso, al afirmar que Venezuela venderá “un montón de petróleo”, que generará “más dinero que nunca” y que esos ingresos serán beneficiosos para Estados Unidos.

En materia de movilidad, Trump indicó que abrió el espacio aéreo para Venezuela, lo que permitirá que personas venezolanas que se encuentran en Estados Unidos puedan regresar a su país, ya sea para quedarse o realizar visitas de corto plazo.

Asimismo, señaló que China es bienvenida a comprar petróleo venezolano y que podría obtener un “gran precio”, al tiempo que mencionó un acuerdo conceptual para que India adquiera petróleo venezolano en lugar de comprarlo a Irán.