¿Qué implica el crédito de $13.4 millones para el Senan en 2026?

El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 24 de marzo la Resolución No. 22-26, mediante la cual se autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de $13.4 millones a favor del Ministerio de Seguridad Pública, destinado al Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con la resolución, los recursos provienen del fondo de indemnización, tras un reclamo presentado por la entidad relacionado con una póliza de seguro de una aeronave accidentada.

El objetivo de este crédito adicional es financiar proyectos estratégicos de inversión enfocados en fortalecer las capacidades operacionales y de entrenamiento del Senan, informó la Dirección de Información del Estado.

La iniciativa fue previamente analizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que consideró viable la solicitud al tratarse de fondos provenientes de indemnizaciones de seguros, lo que no implica nuevas cargas fiscales directas.

Asimismo, el Consejo Económico Nacional emitió opinión favorable para la aprobación del crédito, al igual que la Contraloría General de la República de Panamá, que avaló la viabilidad financiera y la conveniencia de la medida.

Con esta aprobación, el Gobierno busca reforzar las capacidades logísticas y operativas del componente aeronaval, en línea con sus estrategias de seguridad nacional y modernización institucional.