Panamá y EE.UU. inician entrenamiento conjunto de seguridad con 50 infantes de marina

Desde mañana arrancará el programa de adiestramiento conjunto entre fuerzas panameñas y personal militar de Estados Unidos, como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral orientados a fortalecer la preparación operativa y la protección de intereses estratégicos del país.Del 12 de enero al 26 de febrero, 61 unidades especializadas del <b><a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</a>, la <a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a> y el <a href="/tag/-/meta/senafront-servicio-nacional-de-fronteras">Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)</a> </b>participarán en ejercicios de entrenamiento junto a <b>50 infantes de marina de Estados Unidos,</b> quienes permanecerán en Panamá durante el desarrollo del programa.Las jornadas <b>se desarrollarán en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Infantería de Marina de la Base Naval de Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justiniano</b>, donde se llevarán a cabo prácticas enfocadas en el fortalecimiento de capacidades técnicas, tácticas y operativas.De acuerdo con el Senan, <b>el objetivo principal del adiestramiento es mejorar la interoperabilidad entre los estamentos de seguridad panameños </b>y fuerzas aliadas, así como elevar el nivel de preparación profesional y la capacidad de respuesta ante distintos escenarios operacionales.Este entrenamiento se realiza en el marco de la cooperación histórica entre Panamá y Estados Unidos y se complementa con ejercicios como PANAMAX, orientados en la protección del<b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama"> Canal de Panamá</a></b> y de los intereses estratégicos nacionales.Las autoridades reiteraron que todas las actividades se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional y conforme al marco de cooperación bilateral vigente entre ambos países.