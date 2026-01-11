Panamá y EE.UU. inician entrenamiento conjunto de seguridad con 50 infantes de marina

Desde mañana arrancará el programa de adiestramiento conjunto entre fuerzas panameñas y personal militar de Estados Unidos, como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral orientados a fortalecer la preparación operativa y la protección de intereses estratégicos del país.

Del 12 de enero al 26 de febrero, 61 unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) participarán en ejercicios de entrenamiento junto a 50 infantes de marina de Estados Unidos, quienes permanecerán en Panamá durante el desarrollo del programa.

Las jornadas se desarrollarán en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Infantería de Marina de la Base Naval de Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justiniano, donde se llevarán a cabo prácticas enfocadas en el fortalecimiento de capacidades técnicas, tácticas y operativas.

De acuerdo con el Senan, el objetivo principal del adiestramiento es mejorar la interoperabilidad entre los estamentos de seguridad panameños y fuerzas aliadas, así como elevar el nivel de preparación profesional y la capacidad de respuesta ante distintos escenarios operacionales.

Este entrenamiento se realiza en el marco de la cooperación histórica entre Panamá y Estados Unidos y se complementa con ejercicios como PANAMAX, orientados en la protección del Canal de Panamá y de los intereses estratégicos nacionales.

Las autoridades reiteraron que todas las actividades se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional y conforme al marco de cooperación bilateral vigente entre ambos países.