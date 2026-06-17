Gustavo Petro estará en Panamá para la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asistirá a los actos de la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, según confirmó este miércoles 18 de junio a La Estrella de Panamá el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

Con su participación, Petro se suma a los jefes de Estado y de Gobierno que han confirmado su presencia en Panamá para esta conmemoración histórica. El encuentro reunirá además a 35 ministros de Relaciones Exteriores, 10 ministros de otras carteras, 13 viceministros, 113 embajadores y representantes permanentes, así como delegaciones de ocho organismos internacionales, acompañadas por sus respectivos equipos de apoyo.

La cita diplomática se perfila como uno de los eventos internacionales más importantes celebrados recientemente en el país y busca consolidar a Panamá como un punto de encuentro para el multilateralismo, la cooperación internacional y el diálogo regional.

Más temprano, Guevara Mann adelantó que varios líderes de la región ya habían confirmado su asistencia, entre ellos el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

Además de conmemorar el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, la Cancillería panameña concibe este encuentro como una oportunidad para fortalecer los vínculos de cooperación e integración regional, así como para abordar desafíos comunes como el crimen organizado, la seguridad regional y la sostenibilidad ambiental.

La agenda busca retomar el espíritu que inspiró al libertador Simón Bolívar en 1826, cuando convocó en Panamá el histórico Congreso Anfictiónico, considerado uno de los antecedentes más relevantes del multilateralismo y de las relaciones internacionales en el continente americano.