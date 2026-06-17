Gustavo Petro estará en Panamá para la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico

El <b>presidente de <a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a>, <a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a></b>, asistirá a los actos de la <b>Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico</b>, según confirmó este miércoles 18 de junio a <b>La Estrella de Panamá </b>el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, <b>Carlos Guevara Mann</b>.Con su participación, Petro se suma a los jefes de Estado y de Gobierno que han confirmado su presencia en Panamá para esta conmemoración histórica. El encuentro reunirá además a <b>35 ministros de Relaciones Exteriores</b>, <b>10 ministros de otras carteras</b>, <b>13 viceministros</b>, <b>113 embajadores y representantes permanentes</b>, así como delegaciones de <b>ocho organismos internacionales</b>, acompañadas por sus respectivos equipos de apoyo.La cita diplomática se perfila como uno de los eventos internacionales más importantes celebrados recientemente en el país y busca consolidar a <b>Panamá</b> como un punto de encuentro para el <b>multilateralismo</b>, la cooperación internacional y el diálogo regional.Más temprano, Guevara Mann adelantó que varios líderes de la región ya habían confirmado su asistencia, entre ellos el presidente de <b><a href="/tag/-/meta/guatemala">Guatemala</a>, <a href="/tag/-/meta/bernardo-arevalo-de-leon">Bernardo Arévalo</a></b>; el presidente de <b><a href="/tag/-/meta/ecuador">Ecuador</a>, <a href="/tag/-/meta/daniel-noboa">Daniel Noboa</a></b>; y el vicepresidente de <b><a href="/tag/-/meta/el-salvador">El Salvador</a>, Félix Ulloa</b>.Además de conmemorar el <b>Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá</b>, la<a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores"> <b>Cancillería</a> panameña</b> concibe este encuentro como una oportunidad para fortalecer los vínculos de cooperación e integración regional, así como para abordar desafíos comunes como el <b>crimen organizado</b>, la <b>seguridad regional</b> y la <b>sostenibilidad ambiental</b>.La agenda busca retomar el espíritu que inspiró al libertador <b>Simón Bolívar</b> en 1826, cuando convocó en Panamá el histórico Congreso Anfictiónico, considerado uno de los antecedentes más relevantes del multilateralismo y de las relaciones internacionales en el continente americano.