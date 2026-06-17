Panamá cae ante Ghana en su debut mundialista

La selección de Panamá rozó la gloria. El equipo dirigido por Thomas Christiansen cayó por la mínima de 1-0 ante Ghana en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por los ghaneses anotó Caleb Yirenkyi.

A pesar de que Panamá dio uno de sus mejores recitales sobre el terreno de juego, no fue suficiente para llevarse algún resultado positivo.

Contra Ghana en el estadio Toronto y ante 42.942 espectadores, Panamá intentó hacer la heroica.

Christiansen, conociendo su ideología, no cambió el 11 titular. Tan solo dio algunos retoques en la formación con Martínez actuando de falso extremo por derecha y colocando a Yoel Bárcenas por dentro con Carlos Harvey. Repitió César Blackman en el sector izquierdo.

El partido inició justo como Panamá quería, atacando a los espacios y haciendo una presión alta. Apenas a los 2 minutos Cecilio Waterman tuvo en sus botines el primer remate a portería, pero bien estaba ubicado el portero ghanés para atajar el esférico.

Los primeros minutos fueron totalmente para Panamá. Uno de los puntos positivos para el equipo, sobre todo para Orlando Mosquera es que llegó a su partido número 50 con el equipo mayor de la selección.

Llegado los 30 minutos de partido, Ghana no tuvo oportunidades de peligro de cara al arco de Mosquera y la zaga defendida de Panamá. No fue hasta el minuto 37 cuando otra vez llegó una oportunidad de Panamá.

Jiovany Ramos llegó a portería rival y sacó un remate que se marchó por poco desviada. El equipo panameño se mostró mejor en ataque y Ghana seguía nadando en aguas profundas.

No fue hasta el segundo cuando Ghana reaccionó. Los primeros minutos fueron de ellos, incluyendo un remate de Ayew que ataja de buena manera Mosquera.

A los 60 minutos estuvo muy cerca Martínez del 0-1. Al mediocampista panameño le quedó un balón dentro del área, pero su remate se marchó hacia la red lateral. La afición panameña seguía metida en partido apoyando a los nuestros.

El partido tuvo un ida y vuelta. En los últimos minutos ninguno de los dos equipo cesó en el ataque intentando buscar el gol de la victoria.Para mala fortuna de los nuestros, Ghana aprovechó un contragolpe para llevarse la victoria en el 90+5 del partido.

Tras un centro de Aníbal Godoy, el equipo quedó mal parado en defensa. Lanzan un balón largo para Thomas-Asante, quien gana en el mano a mano a José Córdoba. El ghanés envía el pase de la vida para que tan solo Yirenkyi tocara el esférico y la mandara a guardar.

Ahora Panamá deberá pensar en Croacia para la segunda fecha de esta fase de grupos. El partido se jugará este martes 23 de junio en el estadio Toronto.