Sigue la expectativa por el regreso de Adalberto Carrasquilla a dos días del debut

Restan tan solo dos días para el debut mundialista ante Ghana, pero todas las miradas están puestas en la presencia o no de Adalberto Carrasquilla.

El mediocampista panameño sigue en su proceso de recuperación, pero tendría difícil llegar para el partido ante los ghaneses. Carrasquilla aún no se ha entrenado a la par del grupo cuando tan solo faltan dos días para el debut.

Lo positivo de la situación de Carrasquilla es que entrenó nuevamente con balón, haciendo cambios de dirección y sobre todo se le han ido aumentando las cargas para que pueda llegar lo antes posible.

Recordar que el pasado domingo 14 de junio, el jugador saltó por primera vez al campo de juego, ponerse los tacos y hacer carrera continua. Tiempo después, una vez que la prensa salió del recinto tras los 15 minutos de apertura, se conoció que el jugador hizo trabajos con balón.

En estos momentos existe mucho hermetismo sobre la presencia de Carrasquilla ante Ghana, pero tendría difícil llegar a esa cita. Por otra parte, Thomas Christiansen, entrenador del equipo, resaltó que por la calidad y el rol que tiene a Carrasquilla en el equipo lo esperarán hasta el final. Es decir, este martes 16 de junio se podría saber si estará en la convocatoria o no.

Por otra parte, el grupo se volvió a entrenar con normalidad en el Nottawasaga Resort en Canadá y seguir preparándose para el primer duelo.

Los jugadores estuvieron realizando trabajos de rondo, algunos hicieron el famoso juego de ‘dos toques’, mientras que otros realizaron, en los 15 minutos que estuvo la presa presente, preventivos.

El equipo se concentrará este martes 16 de junio en un hotel en la ciudad de Toronto para ultimar los detalles previo a ese debut ante Ghana el miércoles 17 de junio.

Se espera la presencia de miles de panameños al Estadio Toronto y apoyen a la selección nacional en este mencionado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.