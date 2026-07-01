Grupo IDEA acusa incapacidad del Gobierno venezolano tras terremotos y pide respaldo a la reconstrucción democrática

Los firmantes también hacen un llamado a los gobiernos democráticos para que<b> mantengan su respaldo al pueblo venezolano durante la etapa de recuperación</b>.El manifiesto sostiene que la reconstrucción del país <b>debe ir acompañada de apoyo internacional, confianza institucional y condiciones que permitan restablecer la estabilidad social y el bienestar de la población</b>.Asimismo, afirman que la tragedia evidencia la importancia de que los principios éticos y la solidaridad prevalezcan durante las respuestas a las crisis humanitarias.El documento concluye señalando que <b>Venezuela tiene derecho a afrontar su proceso de recuperación con legitimidad democrática</b> y con el acompañamiento de la comunidad internacional, con el objetivo de reconstruir las zonas devastadas y ofrecer esperanza a miles de familias afectadas.El manifiesto fue suscrito por decenas de exjefes de Estado y de Gobierno de <b>América Latina </b>y <b>España</b>, entre ellos los panameños <b>Nicolás Ardito Barletta</b>, <b>Mireya Moscoso</b> y<b> Ernesto Pérez Balladares</b>; además de los expresidentes <b>José María Aznar </b>y <b>Mariano Rajoy</b> (España), <b>Mauricio Macri</b> (Argentina), <b>Iván Duque</b> (Colombia), <b>Felipe Calderón </b>y <b>Vicente Fox</b> (México), <b>Guillermo Lasso</b> (Ecuador), <b>Óscar Arias </b>y <b>Laura Chinchilla</b> (Costa Rica), entre otros.