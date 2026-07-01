Grupo IDEA acusa incapacidad del Gobierno venezolano tras terremotos y pide respaldo a la reconstrucción democrática

Los expresidentes y exjefes de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) difundieron este miércoles un manifiesto en el que expresan su solidaridad con las víctimas de los devastadores terremotos en Venezuela y lanzan una severa crítica contra la administración de Delcy Rodríguez, a la que responsabilizan de no haber respondido con eficacia frente a la emergencia humanitaria. En el documento, fechado el 1 de julio de 2026 y firmado por más de una veintena de exmandatarios de América Latina y España, el grupo sostiene que la magnitud del desastre dejó al descubierto la “incapacidad” del Gobierno venezolano para brindar una respuesta adecuada a miles de damnificados, heridos y desaparecidos tras el doble sismo que golpeó al país. Según el pronunciamiento, la destrucción de viviendas, edificios e infraestructura en distintas regiones venezolanas, especialmente en el estado La Guaira, provocó una crisis humanitaria de enormes proporciones que, afirman, ha debido ser atendida principalmente gracias a la cooperación internacional.

Exmandatarios destacan la ayuda internacional

El Grupo IDEA aseguró que la asistencia enviada por gobiernos extranjeros ha permitido aliviar, al menos parcialmente, la situación de miles de sobrevivientes y familiares de las víctimas. Los firmantes sostienen que el apoyo internacional logró cubrir vacíos dejados durante las primeras horas de la tragedia, proporcionando labores de rescate, atención médica y asistencia humanitaria a las comunidades más afectadas. En su mensaje, los exgobernantes expresan su acompañamiento al pueblo venezolano y afirman que el país atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente debido al elevado número de fallecidos, heridos y desaparecidos que dejó el desastre natural.

Piden priorizar a los venezolanos en la reconstrucción

Más allá de la emergencia inmediata, el manifiesto advierte sobre los desafíos que enfrentará Venezuela durante el proceso de reconstrucción. Los exmandatarios consideran que la tragedia obliga a replantear la forma en que la comunidad internacional ha abordado la situación venezolana y sostienen que debe darse mayor protagonismo a los propios ciudadanos para definir el futuro del país. En ese contexto, el documento menciona a la líder opositora María Corina Machado y cuestiona que, según afirman, se le impida regresar a Venezuela para acompañar a las familias afectadas por la tragedia. Para el Grupo IDEA, esa situación refleja un conflicto que, aseguran, trasciende las diferencias políticas e ideológicas y enfrenta intereses económicos con principios humanitarios.

Llamado a la comunidad internacional