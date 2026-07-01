Shirley Castañeda promete fiscalización y descarta subordinación al Ejecutivo

En un discurso de instalación que pautó las líneas de fuerza de la nueva dirección legislativa, la recién electa presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, advirtió al gobierno central que el Órgano Legislativo mantendrá una postura de estricta fiscalización y descartó cualquier tipo de sumisión política frente al Palacio de las Garzas.

En su discurso, la diputada de la bancada oficialista Realizando Metas enfatizó que la separación de los poderes públicos es una regla constitucional inquebrantable. “Señor presidente de la República, desde esta Presidencia reitero nuestra disposición de mantener una relación respetuosa, institucional y permanente entre los Órganos del Estado. La Constitución consagra la separación de los Órganos del Estado, pero también exige una cooperación armónica”, manifestó Castañeda, agregando de forma tajante que “esa cooperación no significa subordinación”.

La jefa del legislativo, quien asumió el cargo este 1 de julio para el periodo 2026-2027 tras un proceso de votación donde consolidó 42 apoyos en el pleno, redirigió el peso de su mandato hacia el control del erario y la rendición de cuentas del aparato gubernamental. En sus declaraciones, plasmadas en el documento oficial, la abogada de profesión delineó una ruta de auditoría rigurosa para los próximos meses.

“Debemos fiscalizar, y cuidar el dinero del pueblo. Fiscalizar es preguntar con responsabilidad. Fiscalizar es exigir explicaciones. Fiscalizar es asegurarnos de que las leyes se cumplan y de que los recursos públicos sean usados correctamente”, sentenció la presidenta parlamentaria. Acto seguido, Castañeda lanzó una advertencia sobre el manejo financiero de la administración pública: “Cada balboa del Estado pertenece al pueblo panameño. Y cuando uno administra lo que no es suyo, tiene que hacerlo con más cuidado todavía”.

El pronunciamiento de la diputada del circuito 13-1 de Arraiján busca definir un perfil de gestión técnico y de control político permanente, desmarcándose de las críticas tradicionales que señalan a las directivas oficialistas como apéndices del Órgano Ejecutivo. “Esta Asamblea acompañará las iniciativas que beneficien al país, ejercerá el control político cuando corresponda y defenderá siempre su independencia constitucional para fortalecer la gobernabilidad”, afirmó en el hemiciclo Justo Arosemena.

Con el inicio de este tercer periodo de sesiones ordinarias, las promesas contenidas en el discurso de la presidencia legislativa entran en una fase de escrutinio público, donde la ciudadanía evaluará si las declaraciones de independencia institucional se traducen en contrapesos reales frente al Ejecutivo.