Desde las graderías, la elección que redefinió la Asamblea

En otro extremo del pleno, diputados del Partido Panameñista hacen gestos con las manos. Le piden a Brenes que vote. Que termine.Que no retrase más la sesión.Los fotógrafos abandonan por un momento la búsqueda de la mejor imagen de la votación y apuntan sus cámaras hacia el intercambio entre la diputada y el presidente. Los camarógrafos hacen lo mismo. Todos entienden que ese se convirtió en el momento de la jornada.Jorge Herrera deja entonces la silla presidencial. Se levanta. Da unos pasos hacia adelante para observar directamente lo que ocurre en el salón. Ya no basta con dirigir la sesión desde el micrófono. Ahora intenta recuperar el orden con su sola presencia.—Queremos llevar esto en orden y no el show mediático que se vivió el año pasado. Es mi última sesión y la vamos a hacer con responsabilidad —dice con firmeza.Recuerda que al día siguiente comenzará el periodo de incidencias, el espacio destinado precisamente para que los diputados desarrollen los temas que consideren pertinentes.—Respetemos al país —agrega.Desde las graderías todavía se escuchan voces. Los golpes sobre las curules disminuyen poco a poco. La tensión empieza a ceder. Varios diputados solicitan que se permita a Brenes ejercer su derecho al voto. Finalmente, Herrera accede.La diputada anuncia su respaldo a Grace Hernández y la sesión recupera el ritmo que había perdido.La lista continúa. Ya no hay sobresaltos. Solo nombres. Solo votos. Solo números.