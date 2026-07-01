Las claves del discurso de Jorge Herrera en su despedida de la Asamblea Nacional

A continuación, los puntos más importantes del discurso de Jorge Herrera:<b>-El diálogo como eje central de su gestión: </b>Herrera reiteró que su presidencia en la Asamblea se basó en el diálogo, la construcción de consensos y la búsqueda de acuerdos entre fuerzas políticas distintas.<b>-Logro de consensos históricos: </b>Destacó como hito la aprobación unánime del <i>Proyecto de Sustancia Económica</i>, reflejando la capacidad de todas las bancadas para votar en conjunto.<b>-Manejo responsable de los recursos públicos: </b>Defendió la administración del presupuesto legislativo, asegurando que se cuidó el gasto público y se generaron ahorros para el Estado.<b>-Representación del ‘Panamá real’: </b>Subrayó que su gestión estuvo enfocada en responder a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de los sectores trabajadores y vulnerables.<b>-Apuesta por la cooperación institucional: </b>Resaltó la colaboración con el Ejecutivo, el Judicial y diversos sectores sociales, promoviendo una relación basada en respeto y no confrontación.<b>-Llamado a mantener la unidad y el diálogo:</b> Concluyó insistiendo en que el futuro del país depende del diálogo, el respeto y la capacidad de seguir construyendo acuerdos.