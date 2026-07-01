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Política

Las claves del discurso de Jorge Herrera en su despedida de la Asamblea Nacional

Jorge Herrera destaca diálogo y consensos en su discurso de cierre
Jorge Herrera destaca diálogo y consensos en su discurso de cierre Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/07/2026 12:20
Herrera destaca diálogo, consensos y manejo responsable en su despedida de la presidencia de la Asamblea Nacional.

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El presidente saliente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, cerró su gestión con un mensaje en el que destacó el diálogo, la construcción de consensos y el manejo responsable de los recursos públicos como ejes principales de su administración.

Herrera afirmó que dirigir un órgano legislativo plural y fragmentado representó un reto que se enfrentó, según dijo, con trabajo, paciencia y la convicción de representar al “Panamá real”, haciendo referencia a trabajadores, familias y jóvenes del interior del país.

Durante su intervención, subrayó que uno de los principales logros de su periodo fue la capacidad de alcanzar acuerdos entre distintas fuerzas políticas, señalando que “no hace falta pensar igual para avanzar juntos”.

Las claves del último discurso de Jorge Herrera

A continuación, los puntos más importantes del discurso de Jorge Herrera:

-El diálogo como eje central de su gestión: Herrera reiteró que su presidencia en la Asamblea se basó en el diálogo, la construcción de consensos y la búsqueda de acuerdos entre fuerzas políticas distintas.

-Logro de consensos históricos: Destacó como hito la aprobación unánime del Proyecto de Sustancia Económica, reflejando la capacidad de todas las bancadas para votar en conjunto.

-Manejo responsable de los recursos públicos: Defendió la administración del presupuesto legislativo, asegurando que se cuidó el gasto público y se generaron ahorros para el Estado.

-Representación del ‘Panamá real’: Subrayó que su gestión estuvo enfocada en responder a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de los sectores trabajadores y vulnerables.

-Apuesta por la cooperación institucional: Resaltó la colaboración con el Ejecutivo, el Judicial y diversos sectores sociales, promoviendo una relación basada en respeto y no confrontación.

-Llamado a mantener la unidad y el diálogo: Concluyó insistiendo en que el futuro del país depende del diálogo, el respeto y la capacidad de seguir construyendo acuerdos.

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