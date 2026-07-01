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Política

Claves del discurso de Shirley Castañeda en la Asamblea Nacional

Shirley Castañeda asume la presidencia de la Asamblea Nacional con llamado a la unidad
Shirley Castañeda asume la presidencia de la Asamblea Nacional con llamado a la unidad Roberto Barríos | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/07/2026 12:56
Castañeda tomó posesión como presidenta del Legislativo y prometió impulsar una Asamblea más cercana a la ciudadanía.

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La diputada Shirley Castañeda asumió este miércoles 1 de julio la presidencia de la Asamblea Nacional, dando inicio a un nuevo periodo legislativo.

Durante su mensaje como presidenta del Órgano Legislativo, Castañeda hizo un llamado a que todos los diputados trabajen “en el mismo equipo”, con el objetivo de mantener un norte claro para el país.

Entre las prioridades de su gestión, destacó la necesidad de avanzar hacia un Panamá con acceso a agua potable, generación de empleo, mejor educación y una salud digna, además de promover una política en la que no predomine la confrontación permanente.

Castañeda también reconoció el trabajo del presidente saliente, Jorge Herrera, y valoró la conducción del Legislativo durante el periodo anterior, incluyendo el manejo de temas como la Ley 526 de Sustancia Económica, que —según dijo— fue asumida con responsabilidad.

Claves del discurso de Shirley Castañeda al asumir la presidencia de la Asamblea

A continuación, los puntos más importantes del discurso de Shirley Castañeda:

-Llamado a la unidad y trabajo en equipo: Shirley Castañeda inició su gestión como presidenta de la Asamblea Nacional con un llamado a que los diputados trabajen “en el mismo equipo”, dejando atrás las diferencias políticas y priorizando los intereses del país.

-Diálogo, respeto y debate de altura: La presidenta del Legislativo enfatizó que la política debe ejercerse mediante debates abiertos, sinceros y respetuosos, donde las diferencias se discutan con argumentos y sin confrontación permanente.

-Modernización de la Asamblea y transparencia: Anunció su compromiso de impulsar una Asamblea más moderna, incluyendo el fortalecimiento del Parlamento Abierto Digital, con el fin de facilitar el acceso ciudadano a la información y mejorar la transparencia institucional.

-Participación ciudadana como eje de gestión: Se comprometió a promover una Asamblea más cercana a la gente, donde los ciudadanos puedan conocer, participar y evaluar el trabajo legislativo de sus representantes.

-Reactivación económica y generación de empleo: Entre sus prioridades también destacó la necesidad de impulsar la reactivación económica del país, fomentar la inversión y generar oportunidades laborales para la población.

-Educación adaptada al nuevo contexto global: Castañeda subrayó la importancia de modernizar el sistema educativo para adaptarlo a los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial y las nuevas exigencias del mercado laboral.

-Fiscalización y uso responsable de los recursos públicos: Reiteró que la Asamblea debe ejercer una fiscalización responsable, recordando que cada recurso del Estado pertenece al pueblo y debe ser administrado con transparencia y cuidado.

-Servicio al país y respeto institucional: Concluyó que la Asamblea debe trabajar con serenidad, responsabilidad y diálogo, reafirmando que el poder emana del pueblo y que los diputados son servidores de la nación, no superiores a ella.

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