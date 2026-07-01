Claves del discurso de Shirley Castañeda en la Asamblea Nacional

A continuación, los puntos más importantes del discurso de Shirley Castañeda:<b>-Llamado a la unidad y trabajo en equipo: </b>Shirley Castañeda inició su gestión como presidenta de la Asamblea Nacional con un llamado a que los diputados trabajen 'en el mismo equipo', dejando atrás las diferencias políticas y priorizando los intereses del país.<b>-Diálogo, respeto y debate de altura: </b>La presidenta del Legislativo enfatizó que la política debe ejercerse mediante debates abiertos, sinceros y respetuosos, donde las diferencias se discutan con argumentos y sin confrontación permanente.<b>-Modernización de la Asamblea y transparencia: </b>Anunció su compromiso de impulsar una Asamblea más moderna, incluyendo el fortalecimiento del Parlamento Abierto Digital, con el fin de facilitar el acceso ciudadano a la información y mejorar la transparencia institucional.<b>-Participación ciudadana como eje de gestión: </b>Se comprometió a promover una Asamblea más cercana a la gente, donde los ciudadanos puedan conocer, participar y evaluar el trabajo legislativo de sus representantes.<b>-Reactivación económica y generación de empleo: </b>Entre sus prioridades también destacó la necesidad de impulsar la reactivación económica del país, fomentar la inversión y generar oportunidades laborales para la población.<b>-Educación adaptada al nuevo contexto global: </b>Castañeda subrayó la importancia de modernizar el sistema educativo para adaptarlo a los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial y las nuevas exigencias del mercado laboral.<b>-Fiscalización y uso responsable de los recursos públicos: </b>Reiteró que la Asamblea debe ejercer una fiscalización responsable, recordando que cada recurso del Estado pertenece al pueblo y debe ser administrado con transparencia y cuidado.<b>-Servicio al país y respeto institucional: </b>Concluyó que la Asamblea debe trabajar con serenidad, responsabilidad y diálogo, reafirmando que el poder emana del pueblo y que los diputados son servidores de la nación, no superiores a ella.