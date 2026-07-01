Jorge Herrera cierra su gestión: ‘Dirigir una Asamblea tan plural no fue una tarea fácil’

El diputado presidente saliente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, concluyó este 1 de julio su período al frente del Legislativo correspondiente al 2025-2026 con un discurso en el que destacó el diálogo entre las distintas bancadas, la colaboración entre los órganos del Estado y el manejo de los recursos públicos.

“No vengo aquí a decirles que lo hicimos todo perfecto. Sería deshonesto, y la honestidad es lo único que tenemos para ofrecerle al pueblo que confía en nosotros. Siempre se puede hacer más. Nadie es perfecto, y yo tampoco lo soy”, dijo Herrera.

Durante su intervención, Herrera agradeció a Dios por la oportunidad de presidir el Legislativo y aseguró que desde el inicio de su gestión fue consciente de los desafíos que implicaba dirigir una Asamblea con una composición política diversa.

“Cuando llegué a presidir esta Asamblea sabía que no me esperaba una tarea fácil. Dirigir un órgano del Estado tan plural, tan político y a veces tan fragmentado como este no se hace con discursos bonitos ni con buenas intenciones. Se hace con trabajo, con paciencia y con la convicción de que aquí no estamos para representarnos a nosotros mismos, sino para representar a un país entero”, expresó.

Resalta el diálogo como base de su administración

Herrera afirmó que uno de los principales aprendizajes de su gestión fue demostrar que las diferencias políticas no impiden alcanzar acuerdos cuando prevalece el diálogo.

Indicó que durante su administración se realizaron reuniones semanales con los jefes de bancada y se mantuvieron espacios de conversación con gremios empresariales, organizaciones sociales y medios de comunicación.

“Aprendimos que no hace falta pensar igual para avanzar juntos. Hubo días en que las distancias parecían imposibles de salvar y, sin embargo, una y otra vez elegimos el camino del diálogo por encima de la confrontación”, señaló.

También agradeció la cobertura realizada por los medios de comunicación durante el período legislativo.

Defiende la relación con los demás órganos del Estado

El diputado sostuvo que la Asamblea mantuvo una relación de colaboración con los órganos Ejecutivo y Judicial, respetando la independencia de cada poder del Estado.

“Con los órganos Ejecutivo y Judicial trabajamos en un ambiente de colaboración armónica, como lo manda nuestra Constitución. No confundimos la independencia de los poderes con el enfrentamiento entre ellos”, manifestó.

Agregó que, a su juicio, el país avanza cuando las instituciones trabajan de forma coordinada y con respeto mutuo.

Destaca leyes aprobadas y consenso alcanzado

Herrera señaló que durante el período legislativo se aprobaron proyectos que actualmente forman parte del ordenamiento jurídico del país y destacó la aprobación unánime del proyecto de ley sobre sustancia económica.

“Aprobamos el proyecto de ley de sustancia económica por unanimidad, con todos los votos a favor y cero en contra. Se mandó un mensaje al país de que los intereses de Panamá están por encima de los partidos políticos”, afirmó.

Indicó que ese resultado fue producto de conversaciones entre todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea.

Afirma que hubo un manejo responsable de los recursos

En materia administrativa, Herrera aseguró que durante su gestión se ejecutó el presupuesto con responsabilidad y se logró generar ahorros.

Además, resaltó el trabajo realizado por la Comisión de Presupuesto para respaldar proyectos de distintas instituciones públicas.

”Cuidamos cada balboa. El presupuesto que ejecutamos se manejó con responsabilidad y con orden. Cada ley, cada voto y cada balboa ahorrado tuvieron un solo destinatario: la gente”, concluyó.

Herrera entregó este 1 de julio la presidencia de la Asamblea Nacional tras finalizar el período legislativo.