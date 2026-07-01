Trump realiza su primer viaje oficial a bordo del Air Force One regalado por Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó este miércoles su primer viaje oficial a bordo del lujoso Air Force One que recibió como obsequio de la familia real de Catar. La aeronave despegó con destino a Dakota del Norte, donde el mandatario participará en las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El Boeing 747-8, decorado con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense por petición expresa de Trump, fue sometido a una profunda remodelación antes de entrar en servicio, con una inversión cercana a los 400 millones de dólares.

Las adecuaciones incluyeron la instalación de avanzados sistemas de comunicación, seguridad y protección, indispensables para garantizar el transporte seguro del presidente de Estados Unidos.

Trump también confirmó que, una vez concluya su actual mandato, planea conservar la aeronave y exhibirla en su futura biblioteca presidencial en Miami, una decisión que ha despertado nuevas críticas por parte de sus opositores.

La entrada en servicio del nuevo Air Force One vuelve a situar al mandatario en el centro del debate político en Estados Unidos, en medio de cuestionamientos relacionados con el regalo recibido de Catar, así como por sus implicaciones en materia de diplomacia, seguridad nacional y ética institucional.