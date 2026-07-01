Venezuela decreta siete días de duelo nacional tras labores de búsqueda entran en fase final

El silencio comienza a reemplazar el sonido de las máquinas entre los escombros de <b>Venezuela</b>. Una semana después de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastaron amplias zonas del país, <b>las labores de búsqueda y rescate entran en su fase final </b>mientras la emergencia evoluciona hacia una crisis humanitaria de gran escala.Con un balance oficial de <b>1.943 fallecidos</b> y decenas de miles de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido, <b>las autoridades decretaron este miércoles siete días de duelo nacional</b>, mientras organismos internacionales advierten que<b> la prioridad ya no es únicamente encontrar sobrevivientes</b>, sino <b>atender a cientos de miles de damnificados que enfrentan escasez de alimentos, agua potable, refugio y atención médica</b>.