Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 15 de junio

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para el resto de este lunes 15 de junio se esperan <b>lluvias y aguaceros aislados en distintos puntos del país</b>, principalmente durante la tarde, producto del calentamiento diurno y la incursión de nubosidad desde zonas marítimas.Durante la madrugada y la mañana se prevén incursiones nubosas hacia las costas y tierra firme del Caribe, acompañadas de lluvias y episodios de aguaceros. En el Pacífico, las precipitaciones podrían presentarse hacia <b>el sur de Azuero y la provincia de Darién.</b>Para horas de la tarde, el pronóstico indica aguaceros aislados con posibles descargas eléctricas sobre <b>Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá y Darién</b>. En la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en zonas marítimas, mientras que en el resto del territorio nacional no se esperan eventos lluviosos significativos.Las temperaturas mínimas oscilarán entre <b>12 °C y 18 °C</b> en la Cordillera Central, y entre<b> 23 °C y 25 °C</b> en el resto del país. En cuanto a las máximas, estas estarán entre <b>29 °C y 33 °C</b> en el Pacífico, de <b>27 °C a 30 °C </b>en el Caribe y entre <b>20 °C y 26 °C </b>en la Cordillera Central.Respecto a la radiación ultravioleta, el IMHPA indicó que los índices máximos estarán entre moderados y muy altos, con valores de 5 a 9, por lo que recomendó a la población tomar medidas de protección al exponerse al sol.