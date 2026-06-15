Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 15 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para el resto de este lunes 15 de junio se esperan lluvias y aguaceros aislados en distintos puntos del país, principalmente durante la tarde, producto del calentamiento diurno y la incursión de nubosidad desde zonas marítimas.

Durante la madrugada y la mañana se prevén incursiones nubosas hacia las costas y tierra firme del Caribe, acompañadas de lluvias y episodios de aguaceros. En el Pacífico, las precipitaciones podrían presentarse hacia el sur de Azuero y la provincia de Darién.

Para horas de la tarde, el pronóstico indica aguaceros aislados con posibles descargas eléctricas sobre Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá y Darién. En la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en zonas marítimas, mientras que en el resto del territorio nacional no se esperan eventos lluviosos significativos.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en la Cordillera Central, y entre 23 °C y 25 °C en el resto del país. En cuanto a las máximas, estas estarán entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico, de 27 °C a 30 °C en el Caribe y entre 20 °C y 26 °C en la Cordillera Central.

Respecto a la radiación ultravioleta, el IMHPA indicó que los índices máximos estarán entre moderados y muy altos, con valores de 5 a 9, por lo que recomendó a la población tomar medidas de protección al exponerse al sol.