Elecciones en Colombia: la postura de Estados Unidos que genera polémica

Las elecciones presidenciales en Colombia han despertado una creciente atención en Washington, donde figuras del Partido Republicano han expresado inquietudes sobre las garantías democráticas del proceso y la influencia del presidente Gustavo Petro en la recta final de la campaña.

La controversia se intensificó tras las declaraciones del senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, quien advirtió sobre los riesgos que enfrentan los comicios debido a la intimidación de votantes en zonas bajo influencia de grupos criminales.

Moreno incluso sugirió que Estados Unidos y la comunidad internacional podrían cuestionar el reconocimiento de los resultados si no existen condiciones que garanticen unas elecciones libres y transparentes.

El legislador también alertó que un eventual deterioro institucional podría convertir a Colombia en un refugio para organizaciones narcoterroristas de la región, en un contexto marcado por la inestabilidad política en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Las declaraciones provocaron una rápida reacción del presidente Gustavo Petro, quien rechazó cualquier señalamiento externo sobre el proceso electoral y defendió la soberanía colombiana.

“La decisión libre del pueblo de Colombia se respeta. Esto es una democracia, no una servidumbre”, respondió el mandatario.

Las preocupaciones expresadas desde Washington han sido respaldadas por distintos sectores políticos estadounidenses.

Además, informes de organismos e instituciones vinculadas a Estados Unidos han insistido en la necesidad de garantizar la seguridad de los candidatos y la integridad del proceso electoral.

Sin embargo, el analista político Robert Valencia, entrevistado por el medio internacional NTN24 desde Estados Unidos, cuestionó la legitimidad de algunas de las advertencias provenientes del entorno político de Donald Trump.

“Para que Estados Unidos desconociera una elección en Colombia tendría que ocurrir una situación verdaderamente catastrófica”, afirmó Valencia, quien se mostró escéptico frente a la posibilidad de que Washington rechace unos resultados electorales bajo criterios objetivos.

Según el experto, existe un patrón de comportamiento de la administración Trump favorable a gobiernos y candidatos de derecha en América Latina. Valencia señaló que esta tendencia ya se ha observado en procesos políticos recientes en países como Argentina, Ecuador y Honduras.

“Todo el mundo quiere elecciones libres y justas, pero hemos visto un comportamiento que busca favorecer determinados sectores políticos en la región”, sostuvo.

El analista también consideró inapropiadas algunas declaraciones de actores políticos estadounidenses sobre el proceso colombiano. A su juicio, las discusiones sobre posibles irregularidades deben resolverse dentro de Colombia y bajo sus propias instituciones democráticas.

“Colombia es un país soberano y las observaciones sobre el cumplimiento de las reglas electorales deben darse dentro del país. Las garantías para los votantes y candidatos deben ser protegidas por las autoridades colombianas”, indicó.

No obstante, Valencia reconoció que existen factores que generan preocupación, entre ellos las denuncias sobre una eventual participación política de Petro en favor de sectores afines durante la campaña y los problemas de seguridad registrados en varias regiones del país.

Para el analista, la relación entre Bogotá y Washington atraviesa un momento especialmente delicado, marcado por los enfrentamientos previos entre Petro y Trump, así como por diferencias sobre temas migratorios, seguridad y cooperación regional.

De cara a una eventual segunda vuelta, Valencia prevé una participación más activa de actores políticos estadounidenses en el debate colombiano. “Cuando se definan los dos candidatos que podrían llegar al balotaje, Donald Trump y sus aliados probablemente redoblarán su apuesta”, afirmó.

Mientras Colombia está a horas de elegir un nuevo mandatario, la atención internacional permanece centrada en un proceso electoral que no solo definirá el futuro político del país, sino también el rumbo de una de las relaciones diplomáticas más estratégicas del continente.