Trump abre la puerta a dialogar con Hezbolá durante reunión con el presidente de Líbano

El presidente de <b>Estados Unidos</b>, <b>Donald Trump</b>, afirmó este martes que <b>está dispuesto a dialogar con el grupo chií Hezbolá </b>si así lo solicita el mandatario libanés,<b> Joseph Aoun</b>, durante una reunión celebrada en la <b>Casa Blanca</b> en medio de la nueva escalada regional derivada de la guerra con <b>Irán</b>.Según informó <b>El País</b>, la visita marcó un hecho histórico al convertirse en<b> la primera de un presidente libanés a Washington en 17 años</b>. El encuentro tuvo lugar cuando se cumplen diez días de la segunda fase del conflicto entre <b>Estados Unidos</b> e <b>Irán </b>y en un momento en que <b>Washington </b>impulsa un plan para reducir las tensiones entre Israel y <b>Hezbolá</b> en el sur del <b>Líbano</b>.'<b>Hablaría con Hezbolá si él me lo pide</b>. Siempre estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, aunque a veces me lo desaconsejen', declaró <b>Trump </b>ante periodistas desde el <b>Despacho Oval</b>.