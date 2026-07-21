Trump abre la puerta a dialogar con Hezbolá durante reunión con el presidente de Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que está dispuesto a dialogar con el grupo chií Hezbolá si así lo solicita el mandatario libanés, Joseph Aoun, durante una reunión celebrada en la Casa Blanca en medio de la nueva escalada regional derivada de la guerra con Irán. Según informó El País, la visita marcó un hecho histórico al convertirse en la primera de un presidente libanés a Washington en 17 años. El encuentro tuvo lugar cuando se cumplen diez días de la segunda fase del conflicto entre Estados Unidos e Irán y en un momento en que Washington impulsa un plan para reducir las tensiones entre Israel y Hezbolá en el sur del Líbano. “Hablaría con Hezbolá si él me lo pide. Siempre estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, aunque a veces me lo desaconsejen”, declaró Trump ante periodistas desde el Despacho Oval.

Avanza el plan impulsado por Washington

La reunión coincidió con los primeros pasos del acuerdo promovido por Estados Unidos el pasado 26 de junio para poner fin a las hostilidades entre Israel y Hezbolá. De acuerdo con El País, el pacto contempla la creación de “zonas piloto”, un mecanismo mediante el cual Israel retirará gradualmente sus tropas de determinadas áreas ocupadas mientras el Ejército libanés asume el control del territorio y demuestra que puede garantizar la seguridad sin presencia de Hezbolá. Como parte de esa estrategia, las fuerzas israelíes abandonaron este martes el municipio de Zawtar el Gharbiyeh, cerca de Nabatie, donde posteriormente ingresaron unidades del Ejército libanés. Las imágenes de los militares patrullando la localidad despertaron expectativas entre cientos de residentes desplazados, quienes aguardan autorización para regresar a sus hogares tras meses de enfrentamientos que dejaron graves daños en la infraestructura, incluidas las redes de agua potable y electricidad.

Persisten dudas sobre el acuerdo

Pese al inicio de los repliegues, numerosos sectores políticos y ciudadanos mantienen reservas sobre la iniciativa estadounidense. Uno de los principales cuestionamientos radica en que el plan no establece un calendario concreto para la retirada total de las fuerzas israelíes de los 68 municipios que permanecen bajo ocupación, prolongando así la incertidumbre para miles de familias desplazadas. Entre los críticos figura el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, quien advirtió que la implementación del acuerdo podría generar nuevas tensiones internas e incluso desencadenar una guerra civil. Desde Washington, Aoun respondió que el entendimiento no requiere aprobación parlamentaria, al considerar que se trata de una facultad constitucional del presidente de la República. Trump, por su parte, aseguró que Berri terminará respaldando la iniciativa cuando observe los avances del proceso de paz.

Incidentes y rechazo de Hezbolá

El despliegue del Ejército libanés también estuvo acompañado de nuevos episodios de tensión. Según El País, las Fuerzas Armadas del Líbano denunciaron que soldados israelíes realizaron disparos cerca de sus efectivos mientras ingresaban en Zawtar el Gharbiyeh. Paralelamente, residentes que aguardaban el regreso a sus viviendas escuchaban explosiones provocadas por la demolición de inmuebles en zonas aún ocupadas. Trump reconoció estar al tanto de estos incidentes y señaló que abordaría el tema durante su conversación con Aoun. Mientras tanto, Hezbolá continúa rechazando cualquier acuerdo negociado entre los gobiernos de Israel y Líbano sin su participación. La organización considera que esas conversaciones favorecen los intereses occidentales y sostiene que su brazo armado sigue siendo necesario frente a la ofensiva israelí. El grupo enfrenta además presiones internas luego de que el Gobierno libanés, instaurado en 2025, iniciara un proceso para impulsar su desarme.

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