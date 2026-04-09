Pérez Barboni denuncia intereses externos en elección de Ángela Russo como defensora del Pueblo

El diputado del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni, expresó al mediodía de este jueves 9 de abril su rechazo a la elección de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Ángela Russo como nueva defensora del Pueblo, al considerar que el proceso no respetó los principios democráticos.

Tras la votación realizada la noche de este miércoles 8 de abril en la Asamblea Nacional, Pérez Barboni manifestó que existe “mucha indignación” por la forma en que se desarrolló la elección.

“Fue una elección que no respetó principios democráticos”, afirmó Pérez Barboni, quien sostuvo que, aunque se planteó reabrir la lista de 35 aspirantes para una evaluación integral, en realidad ya existía una candidata predilecta desde el inicio del proceso.

El diputado aseguró que esta situación quedó evidenciada incluso en pronunciamientos previos de la bancada oficialista de Realizando Metas en la red social X, lo que, a su juicio, demuestra que la decisión ya estaba tomada.

Pérez Barboni explicó que, desde la comisión legislativa, su bancada se apegó a lo establecido en la Ley No. 504 de 2025, que regula un proceso de preselección basado en criterios de meritocracia. Sin embargo, criticó que el informe de minoría impulsado por sectores del oficialismo revirtiera esa decisión.

“Lastimosamente no se logró respetar esa democracia, sino revertir la decisión porque no incluía su objetivo político”, señaló.

El diputado también indicó que la toma de posesión de Russo podría realizarse este lunes 13 de abril en horas de la tarde ante el pleno legislativo.

En ese sentido, hizo un llamado a la nueva defensora del Pueblo para que uno de sus primeros actos sea considerar como defensor adjunto al candidato Rodrigo García, quien obtuvo el segundo lugar en la votación, quien alcanzó más de 31 votos en la Asamblea.

“Eso demostraría que los electores, a través de sus diputados, también han buscado una representación con verdadera independencia y contrapeso”, sostuvo.

Pérez Barboni aseguró que durante el proceso quedaron en evidencia “intereses externos”, lo que, según dijo, genera preocupación sobre la transparencia y legitimidad de la elección.